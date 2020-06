Según algunas versiones de los vecinos del country donde vive Nicole Neumann, la modelo recibió dentro de su casa a una masajista y una manicura sin respetar el periódo de cuarentena obligatoria por coronavirus.

Ante los trascendidos, Fabián Cubero se alarmó y manifestó su preocupación por la salud de las tres hijas que tienen en común, Allegra, Sienna e Indiana, que depende el día conviven con su mamá según el acuerdo de la ex pareja.

.

"Escándalo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Dicen que Nicole recibió gente en su domicilio particular, a una masajista y a una manicura. Ella confirma que ingresó una manicura. Pero Cubero está preocupado porque a él le llegan las multas, y más allá de las multas que no le importan, le preocupa que circule gente en su casa, en donde viven sus hijas", comentó Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana".

Nicole y Cubero comparten la tenencia de sus hijas en la cuarentena.

En un móvil con el programa, la panelista desmintió las versiones y aclaró: "No, para nada. No hay nadie más obsesivo que yo con el tema. No me hago masajes hace cien años. La manicura entró, no para hacerme las manos, sino porque ahora vende alimentos".

En cuanto a cómo la mujer logró ingresar al barrio privado, Nicole aseguró que "ella tiene el permiso porque distribuye alimentos". "Yo la ayudo, le encargo cosas y me deja la comida en la puerta de casa... Sería una locura que me haga las manos", cerró.