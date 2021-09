Luis Ventura, siempre muy involucrado en el tema Diego Maradona, habló tras la entrevista que dio Mavys Álvarez, ex novia cubana del jugador. En "Los Ángeles de la Mañana", el periodista aseguró que Claudia Villafañe sabía sobre los romances que tenía su exmarido con menores de edad.

“Claudia sabía y no solo sabía. Yo tengo charlas grabadas con Claudia. En aquel momento, me dijo que no soportaba que a Diego le llevaran chicas de trece o catorce años que eran menores a sus hijas”, declaró el periodista.

.

Ante tan fuerte comentario, el conductor del programa, Ángel de Brito, le repreguntó si lo que estaba diciendo era cierto. Ventura respondió: “Yo hablé con Claudia. Ella tenía plena conciencia de lo que pasaba”.

Además, agregó: “Era una época en la que Claudia trataba de atajar todos los tiros al ángulo que podía, porque había de todo”. La referencia era a la época que el ex jugador había dejado las canchas y se encontraba en Cuba para recuperarse de sus adicciones.

Diego Maradona y Guillermo Coppola en Cuba.

No sólo salió a hablar Villafañe, sino también sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona. Ambas muy enojadas por los dichos de la cubana y por la repercusión que está teniendo el tema. Las hermanas son de perfil bajo y no son de contestarle a la prensa, pero según el criterio de ellas, esta situación lo ameritaba.

