El reality de El Trece estrenado este lunes se convirtió en uno de los ciclos que más da que hablar en la tevé. "El Hotel de los Famosos", con 16 celebridades -algunos no tanto- encerradas, espera que haya conflictos de convivencia. Gabriel Oliveri, gerente del hotel, dialogó con "Nosotros a la mañana" y reveló algunos detalles.

Cuando el panelista Carlos Monti remarcó que los compañeros de Alex Caniggia lo acusaron de sucio, lo dejó expuesto y confirmó: "Alex no se cambió las medias desde que entró al hotel. Y Matilda Blanco, cuando le tocó limpiar en la habitación, dijo que no se aguantaba el olor a pata que había, proveniente de sus pies y zapatillas".

.

La prueba está en que cuando Alex irrumpió en la suite y se metió a la cama con Sabrina Carballo y Rodrigo Noya, quien había invitado a la actriz a compartir la habitación tras imponerse en el desafío de huéspedes, ambos actores lo echaron. "No, no, que se saca los zapatos, esas medias las tiene puestas hace tres meses", se quejó Carballo, mientras Alex se acomodaba en la cama.

"¿Puedo dormir acá?", les preguntó. "No", le respondieron al unísono. "Que se bañe primero", pidió Sabrina. "No me voy a bañar, macho ibérico sucio", lanzó el influencer sin mostrar mucho interés en el resto de los participantes del reality. El programa que conducen Pampita y Chino Leunis tuvo buena respuesta por parte del público y esto se reflejó en el rating, por lo que los directivos están más que felices.