Moria Casán está viviendo un presente muy feliz. La actriz tiene su propio programa de televisión y le está yendo muy bien en sus obras de teatro. Además, tiene su corazón ocupado por Pato Galmarini.

Ante esto, la mamá de Sofía Gala opinó sobre el regreso de "Argentina, tierra de amor y venganza" y sobre la posibilidad de que Andrea Rincón la represente en la ficción. Allí se le preguntó cómo veía a su colega y dijo: "Muy bien, porque todo el mundo desde que empezó en un reality le ha dicho que era parecida a mí".

.

Y agregó: "Creo que está teniendo buenos pasos como actriz. Todo el que me haga a mí, bien mal o regular, a mí me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva: ¡Me impresiona mi fama!".

Asimismo, se mostró muy contenta con el éxito de "Brujas", la obra de teatro que hizo en reiteradas ocasiones. También se encuentra con "Julio Cesar" una ficción teatral que estrenó hace pocos días.

Moria Casán actuando en "Brujas".

A medida que comiencen las grabaciones de " ATAV 2" se comenzará a saber cómo es Rincón como Casán. Así como también la actriz que represente a Susana Giménez.