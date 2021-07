Después de ausentarse el viernes a "A la tarde", el nuevo ciclo de América conducido por Karina Mazzocco, Sabrina Rojas confirmó que renunció al programa.

Los rumores de su renuncia comenzaron cuando la actriz afirmó que quería dedicarle más tiempo a su familia, más ahora tras su separación con Luciano Castro. Las especulaciones aumentaron cuando faltó el último día de la semana para pensarlo y considerar sus opciones.

Sabrina Rojas ya se despidió de todos sus compañeros.

“Estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio. Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver en horas pico. Terminó llegando a las ocho menos veinte y se me está complicando con eso”, había expresado Rojas sobre los problemas a los que se enfrentó.

.

Finalmente, la ahora ex panelista le confirmó a Pablo Montagna que dio un paso al costado del nuevo ciclo de América TV: “No tengo nada más que agregar porque es eso, ya me despedí de mis compañeras, hermosas, y de todos con la mejor de las ondas, incluida la producción. Me súper entendieron, es eso“.