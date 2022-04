Desde que volvió a surgir el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, las polémicas a su alrededor siguen creciendo. En esta ocasión, la empresaria habló con los medios de forma inmediata y el mismo futbolista actuó de forma diferente.

Sin embargo, lo que no cambió mucho fue la actitud de la ex pareja de Benjamín Vicuña. Por el momento, la actriz no habló con los medios y decidió irse a Europa donde ya tenía compromisos laborales pactados.

.

Asimismo, le bajaron dos contratos. Diferentes marcas decidieron no trabajar con la artista luego de lo que protagonizó con la hermana de Zaira Nara y el deportista. "Vuelve a reincidir el escándalo y dicen 'no, otra vez no queremos vernos involucrados. Nuestro nombre en este escándalo'", dijo Lucas Bertero en "Intrusos".

Además, Nancy Duré agregó que la morocha no estaba cumpliendo con los trabajos que tenía pactados para Instagram, luego del intento de robo que vivió en su casa de Pilar. Frente a eso, la artista había estado viviendo en hoteles y refugiándose en su familia.

La China Suárez junto a sus hijos, hace un tiempo atrás.

"Desde ayer, tiene dos trabajos menos la China, viaja sola a Europa y cuidado porque China en zona", cerró diciendo Bertero.

¡Mirá el video donde dan a conocer que la China Suárez se quedó sin dos trabajos luego del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi!