Cuando llegan los días más fríos del año la prioridad en cuestiones de vestir pasa a ser el abrigo. Esto también incluye a los complementos que protegen las partes del cuerpo que quedan más expuestas. Es por ello que los accesorios para mantener la cabeza calentita también responden a las tendencias, aunque en este caso se trata de una de las más económicas. Si en épocas de crisis no alcanza para renovar los abrigos, no te preocupes, acá te mostramos los gorros de la temporada para renovar el look, invirtiendo poca plata.

1) ROMÁNTICAS BOINAS

Las amantes del estilo parisino se alegrarán al saber que la boina continúa siendo una de las tendencias del invierno, tras su desembarco el año anterior. Este icónico complemento del look francés se consigue en textiles suaves y muy abrigados, ideales para enfrentar las bajas temperaturas.

De aspecto más formal, las boinas acompañan a la perfección el vestuario para ir a la oficina, dándole un toque de elegancia irresistible. Las más clásicas pueden apostar al negro, chocolate o beige y quienes se animen a más pueden optar por el naranja o los cuadros.

2) GORROS DE LANA

Si de complementos invernales se trata, los gorros de lana siempre encabezan la lista. Imposible competir con ellos: son abrigados, versátiles y cómodos. Los gorritos son tendencia en todos sus formatos, año tras año, pero en 2020 se destacan dos versiones. Una, el clásico diseño tejido en ochos con un pompón en la punta superior, mientras más grande sea el detalle, mejor. Dos: una novedad derivada de las tendencias deportiva urbana y el hip hop: el "beanie". Tejido de talle largo, es un hit entre las famosas e influencers de todo el mundo.

3) ESTILO CHOFER

Aquella gorra con visera que brilló entre las tendencias de las décadas `80 y `90, está de regreso. Este diseño, inspirado en el clásico sombrero de chofer de principios de siglo, se ganó un lugar en las vidrieras porteñas en su versión chic.

En cuero, lana, paño o cuerina, este gorro de base rígida y visera más flexible se luce tanto para el día como en la noche en tonos neutros como el negro y el gris. Sumalo a los looks con prendas de cortes rectos, jeans, poleras y maxi sweaters.

4) SOMBREROS

Esta tendencia avanza a paso lento pero firme y cada año suma más fanáticas. Los sombreros de ala ancha son un clásico indiscutido de los accesorios invernales. Son muy abrigados y protegen tanto del frío como del viento y los rayos del sol. La versión protagonista de la temporada 2020 es el formato rígido con cinta a tono en la paleta de los chocolates, aunque el color negro funciona con cualquier look.