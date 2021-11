Martín Bossi está de gira por Uruguay con gran éxito, pero el jueves por la noche pasó un mal momento mientras se presentaba en Paysandú, del vecino país, y se descompuso sobre el escenario, por lo que debió suspender la función.

La primera en dar la noticia fue Estefanía Beraldi, panelista de "Mañanísima", que contó en Twitter: "Acaban de suspender el show de Martin Bossi, se descompensó. Esperemos que no sea nada grave".

Acaban de suspender el show de Martin Bossi, se descompensó. Esperemos que no sea nada grave �� — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) November 12, 2021

Luego completó advirtiendo que se trataba de una alergia: "Fue en Uruguay. Venia de una alergia muy grande desde hace 3 días, se le nubló la vista y se empezó a marear arriba del escenario. Lo están atendiendo".

Tras sentir que no podía continuar con la función, Bossi pidió disculpas a la audiencia y se retiró. Luego de que finalizara imprevistamente la función en Paysandú y dejara a todo el público preocupado, recibió atención médica.

.

Horas más tarde, Bossi habló con la prensa y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Soy re alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir. Son 3 meses de estar afuera de mi casa", expresó en charla telefónica con TN.

"Hicimos más de 40 o 50 funciones, una locura con más de 50 mil personas. Eso pesa, y el cansancio me ganó. Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho y no pude hablar”, completó.