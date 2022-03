Desde la muerte de Gerardo Rozín, muchas versiones han circulado en cuánto a quién será el nuevo conductor de " La Peña de Morfi". Uno de los candidatos sería Migue Granados, hijo de Pablo Granados, de quién se supo que el fallecido productor lo buscó muchas veces para liderar el ciclo. Este cambio de rumbo, surgió tras la sorpresiva renuncia de Iván de Pineda a ser el animador del exitoso programa de los domingos en Telefe.

Los motivos que salieron a la luz sobre la decisión que tomó el conductor de "Pasapalabra", indican que él quería hacer las entrevistas solo, sin la compañia de Jésica Cirio. Además, Macela Tauro también comentó en "Intrusos" que Iván no quería hacer preguntas sobre la vida privada de sus invitados, ya que él también es muy reservado con sus asuntos personales.

En las últimas horas, el exmodelo reapareció publicamente, pero se negó a hacer declaraciones sobre el revuelo que se generó estos días. Uno de los noteros del programa que antes conducía Jorge Rial, lo interceptó a la salida de un estacionamiento para hacerle preguntas.

Iván de Pineda decidió no hablar sobre su renuncia a la conducción de " La Peña de Morfi".

Al ver que lo estaban esperando, el presentador comenzó a hacer señas para dar a entender que no iba a hablar con la prensa y levantó el vidrio de su camioneta para retirarse del lugar. De todos modos, tuvo un saludo coordial para el cronista, que al no tener éxito comentó: "De esta manera se retira Iván de Pineda, sin hacer declaraciones sobre su desvinculación de Morfi".

En el estudio, todos comenzaron a debatir sobre lo sucedido, y parece que esa actitud no fue del agrado de Tauro, que exclamó visiblemente irritada: "Dos segundos podés parar. Es lo más práctico decir 'no me hallé'".

Mirá la reacción de Iván de Pineda al ver que la prensa lo esperaba para hablar de su renuncia a " La Peña de Morfi"