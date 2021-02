@Rfilighera

Radiante, plena y vigente. Así se encuentra la popularísima Zulma Faiad en la antesala (este domingo) de su cumpleaños 77 y a punto, de retomar, también, los ensayos de su próxima labor teatral.

Y por sobre todo, la actriz se manifiesta muy reflexiva y escéptica de los tiempos históricos que nos tocan vivir cuandofue consultada por DiarioShow.com sobre cómo la encuentra hoy la vida con un nuevo año de existencia. ¿Qué sensaciones, recuerdos y emociones se dan cita? Nos respondió: "La vida me encuentra hoy amordazada, muy preocupada por la pérdida de la justicia. Muy perdida con este sueño de una patria justa, libre y soberana. No fue posible que esto suceda, entonces, todo esto me ha generado tristeza".

-¿Cuál ha sido tu experiencia más bella y la más dolorosa?

-La más bella cuando me tocó parir a mi primera hija Eleonora. Los paisajes que se me presentaron, en ese momento, han sido bellísimos y adoro haber vivido esa circunstancia. Y lo más doloroso que me esta tocando vivir es este momento, lo que tengo es el alma rota y hay que tener mucha fuerza y estar muy bien parado para poder seguir adelante.

-La profesión, seguramente, te ha regalado momentos movilizadores.

-Es verdad. Hemos recorrido páginas inolvidables que me gratificaron muchísimo. No obstante, estoy preparada para los que nos consideran inolvidables y también para aquellos que no tanto, porque uno se encuentra con gente (se refiere al ámbito de algunas producciones periodísticas) que parecen haberse olvidado hoy del significado que tiene la palabra respeto.

-¿El rol de la vedette integral como el que te tocó transitar a vos, está en extinción?

-Hoy no hay trabajo, hoy estamos todos en extinción si no se recupera el trabajo querido, aquel trabajo que dignifica y le da a las personas la contención, necesaria e imprescindible. En cambio, la esencia y el espíritu del rol de una vedette nunca va a desaparecer ya que forma parte de un género maravilloso.

.

-¿Te impactaron las denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo?

-No, para nada. Yo trabajé en un centro de violencia contra la mujer durante 10 años. Y con respecto al ámbito del espectáculo, puntualmente, nosotras, por lo menos, tenemos la posibilidad de decir la palabra "corten", cuando la circunstancia así lo amerita. Por lo menos, a mí nunca me sucedió algún episodio de esta índole, pero si le sucedió a muchas compañeras por lo que veo. Cuando un señor las está acosando, lo que a mí me ocupa y me preocupó, y trabajé con mucho fervor durante muchos años son los femicidas, los hdp, eso sí son asesinos que después quieren disfrazar la situación. Lo que han hecho es horrible y continúan haciéndolo todos los días alegando emoción violenta. En este sentido, estoy orgullosa que esta juventud, las mujeres de hoy en día salgan a la calle a gritar y a exigir que se termine con esto. Muy orgullosa me siento que tomen la posta, por otra parte, no hay que olvidarse que fuimos muchas las que trabajamos en silencio.

-¿Algún sueño o anhelo por compartir?

-Tengo un sueño pendiente: me encantaría que nuestro país pueda conservar la ilusión de un futuro sin corruptos.

Por R.F.