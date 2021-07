@perez_daro

Zoe Gotusso editó disco solista debut, “Mi primer día triste”, en 2020. Con gran aceptación, la ex cantante de Salvapantallas comenzó a dejar una huella fuerte con sus canciones, pero, yendo un paso más adelante, ahora publicó un cortometraje musicalizado con dos de sus cortes.

En charla con DiarioShow.com cuenta que esta nueva experiencia es una forma de crear un “eco” en otros sobre lo que ella siente, así como también una búsqueda de la clase de artista en la que se quiere convertir.

“Una cosa es actuar por impulso, por estar en movimiento, y otra la de frenar y analizar. Las preguntas, verbalizar, poner en palabras lo que he hecho, hace que me vuelva a emocionar. Me gustan las entrevistas, porque me hacen revalorar las cosas, vuelven a tener sentido”, comienza diciendo Zoe sobre la concientización del hecho artístico.

Entiende que puede funcionar como una especie de catarsis y por ello comienza a desenmarañar el motivo por el que decidió armar este cortometraje: “Podría haber hecho los videos cantando sola con la guitarra. Pero me gusta la incomodidad, me parece una gran manera de trabajar para los humanos. Lo que ya hice y sé que lo puedo hacer ya está ahí. Pero me gusta pensar en qué puedo ser yo, qué pueden ser mis canciones. Abriendo el abanico”.

La cordobesa siente que esa identidad también puede conformarse, aunque suene imposible, a través de aquel eco, en la voz de otros. “Los lugares a los que estoy llegando con estas canciones me exceden. Llegan a los niños, a los padres, niñas que escuchan con madres, abuelos. Este es un proyecto de canciones que después la gente se tatúa, las hace propias, y me parecía justo que haya un espacio para que aparezca otra gente, o sea que no esté yo. Ya me presenté en el vídeo de 'Ganas', de 'María', quería que la canción se resignificara con otras historias".

La industria musical como factor abstracto debe convivir con el arte y viceversa, y por ello la popularidad suele dictar parámetros a la hora de crear. Gotusso relaciona este fenómeno con su necesidad de crear: “Los números no demuestran qué es mejor. Quizás es mejor lo más simple. Pero vale la pena buscar la aventura, sin mirar números, y entrar en un lugar incómodo, animarme a actuar un poco como en este cortometraje, busco que la rama del cine y de los actores se crucen con la de la música, me parece interesante. Valió la pena porque jugué”.

Sobre la mención inicial de la vocalista, sobre la artista que quiere ser, se desprende una reflexión sobre la expansión de su universo artístico: “Para todos y para todas los que habitamos en este mundo, más allá del arte, me parece que está buena la expansión, es una linda palabra y también es un lindo significado el expandirse. No estaría acá si no me hubiese expandido, estaría en Córdoba tocando covers en mi cuarto. O estaría con Salvapantallas, que estaba buenísimo, pero sabía que había más”.

.

Y continúa sobre ese espectro por conocer: “La gente conoce a una Zoe, que es lo que ya hice. Pero en mi cabeza, lo que me mantiene viva y me mantiene encendida es lo que puedo ser. Es una búsqueda infinita de quién soy, que no sé si tiene respuesta. Pero no hay nada más sano para esa pregunta que expandirse”.

En la música de Zoe se pueden escuchar claras influencias de la música brasilera, según ella porque con su familia siempre escuchó bossa nova, pero también se evidencia música popular brasilera, conocida como MPB. Durante la charla revela cómo llegó a ese encuentro.

“Inevitablemente estaba en casa por mis padres, y por los viajes que hicimos a Brasil. Me interpeló mucho siempre, ese canto medio hablado, es quizás el segundo o primer ritmo que más me gusta, me enciende". Sin embargo, ese sentir no se agota en lo carioca: “Todo Latinoamérica me conmueve. Es la pertenencia del lugar, no somos de Europa, somos de esta tierra. El folclore también me conmueve. Es música de tus raíces, nada es tan poderoso como eso. ¡Aguante Argentina y Latinoamérica!”.