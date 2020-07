@Antoravinale

En el transcurso de las últimas semanas, Yao Cabrera fue foco de debate en las redes sociales tras protagonizar un polémico video donde simulaba un secuestro en el que se pedía a cambio 30 mil dólares.

El contenido del youtuber de 23 años se convirtió en viral a las pocas horas y hasta fue tendencia en Twitter. Miles de personas lo criticaron por crear ese tipo de filmaciones y lo repudiaron.

Cansado de las acusaciones de los usuarios, el joven se comunicó con DiarioShow.com y aclaró las intenciones de aquel contenido viral. Al respecto, advirtió: "Somos un equipo de influencers que crea contenido para redes sociales, hacemos contenido para niños que es 100% ficción, nada de lo que hacemos es real. Buscamos entretener y contar una novela todos los días. Como cuando ves una película o novela, de la misma forma".

"Hemos hecho contenidos como que vienen a robar ladrones, que nos echan de nuestra propia casa, contenidos de bromas en la calle, peleas con cantantes famosos como Duki", declaró Cabrera. Y agregó convencido: "No aclaramos que son ficciones, porque es como aclarar que hay un dinosaurio en la Mansión Wifi, no hace falta aclararlo, el niño lo entiende y lo ve como ficción".

Yao asume que sus publicaciones son pensadas para menores de edad y estos saben diferenciar entre realidad y ficción. Pero, ¿es acaso contenido adecuado para niños? "En una película hay muertos, disparos, violación y vos seguís viendo. Si a esto lo querés llevar a la realidad, lo vas a llevar vos. Pero este contenido lo venimos haciendo hace siete años y por eso tenemos un fucking imperio de influencers, ahí cambia un poco el punto de vista y es razonable", afirmó.

El youtuber manifestó que hace siete año realiza contenidos de entretenimiento en sus redes.

"Cuando hablamos de secuestro es un influencer que se lleva a otro a otro espacio de la casa, no es que vino una persona de afuera. Si no te das cuenta que eso es fake es porque no lo viste o tenés el prejuicio en tu cabeza", remarcó.

"Nosotros nunca pedimos plata ni pusimos un número de cuenta, eso es mentira. Siempre intentamos llevar al límite el entretenimiento. Al hacer los vivos aclaramos que es para entretenerlos", continuó.

Consultado si mostraba algún tipo de arrepentimiento por el contenido difundido, Yao concluyó: "No, en realidad no me equivoqué, si me he equivocado con otras cosas que he hecho, acá no porque es ficción y no le pedí plata a nadie".