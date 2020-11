@AnaliaCab

Hay algo irresistible en eso de "meterse" en la intimidad de los ídolos populares. Hace algunas semanas Amazon Prime estrenó "Súbete a mi moto", la historia de Menudo, y enseguida se convirtió en boom. Un poco por la enorme penetración cultural que tuvo la primera boy band latinoamericana en varias generaciones de fans, y otro porque la serie reavivó algunas polémicas, que no son pocas, dado los casi 40 años de vida del grupo.

Su protagonista excluyente es Yamil Ureña, quien interpreta al controvertido mánager e ideólogo de este concepto novedoso en la industria musical de los años 70, Edgardo Díaz. Nacido en Arecibo, Puerto Rico, un 24 de diciembre, Yamil fue criado en la "isla del encanto" por su familia de ascendencia dominicana. Desde Los Ángeles, donde reside hace más de diez años, charló con DiarioShow.com.

Acerca de por qué aceptó este papel, contó que "es el personaje que estaba esperando desde que decidí ser actor. Para mí la actuación es una profesión seria y por eso me preparé, pude ir a buenas escuelas y mi alma creativa ya quería usar las herramientas que adquirí. Y así llegó Edgardo Díaz, lo di todo en este papel. Tiene su sacrificio; Súbete a mi moto tardó cinco años en hacerse, fue un proceso arduo, pero valió la pena".

Yamil Ureña en la serie "Súbete a mi moto".

Yamil relató que conoció a Díaz personalmente en 2008, cuando se desempeñaba como productor en Univisión. "Él estaba como invitado a un programa donde yo trabajaba. Luego, cuando ya estaba en este proyecto, vi muchos videos de entrevistas suyas y pude recrear sus movimientos y forma de hablar. Y gente que lo conoce me dice que lo ve a Edgardo, y eso es un orgullo".

Sobre cuál fue su sensación cuando empezó a preparar este trabajo, reveló que "no tenía idea que había habido tantos integrantes en Menudo. Por supuesto conocía a Ricky Martin, a Robi Draco Rosa, pero cuando empecé a leer la historia y entender el concepto de trabajo de la banda comencé a comprender también por qué hay tanta controversia y animosidad (con esta historia)".

Precisamente sobre los escándalos en su época de algunos miembros de la banda que denunciaron abusos laborales y sexuales, Ureña toma distancia, sin esquivar el tema: "Si ves la serie entera, se tocan todos los temas, las denuncias fueron públicas en su momento, quizá no judicialmente, pero de la manera en que está escrita la serie yo creo que se lleva a la gente a entender un poco lo que pasaba detrás de Menudo".

¿Es difícil trabajar con niños? "Yo he trabajado antes con niños, me agradan mucho. Ellos tenían su propio equipo: coaches, tutoras docentes. Me reuní con cada uno, me presenté y les dije antes de trabajar podemos vacilar (entretenerse), pero cuando estemos en el set es a trabajar. Y funcionó de maravillas".

Amazon Prime emite "Súbete a mi moto", la historia de Menudo.

A la hora de evaluar cómo impacta este trabajo en su carrera, el puertorriqueño no duda: "Esto marca un capítulo nuevo para mí. Y me gustaría tener más oportunidades de crear personajes que sean retos y volver a trabajar con equipos como el de Súbete a mi moto, que es espectacular".

Corazón latino

Acerca de sus raíces, Ureña contó que desde que empezó a estudiar actuación vivió en Estados Unidos, pero "siempre me vi atraído a los latinos, su comida, su cultura, siempre encontré aquí personas de nuestra región; también viajo cada vez que puedo a Puerto Rico a ver a mi familia".

Sobre si conoce artistas argentinos, mencionó su admiración por dos directores: Daniel Burman y Juan José Campanella. "Es más, me encantaría conocer a Campanella y trabajar con él", admitió. Y cerró: "Argentina tiene una industria audiovisual muy bonita e interesante y me da mucha ilusión que Súbete a mi moto esté siendo un éxito allá;, quizá alguna vez pueda trabajar en tu país".