"Nunca me imaginé que 50 años después estaría hablando de este disco", comenzó la charla de Willy Quiroga con DiarioShow.com, reviviendo aquellos años dorados de 1971 cuando Vox Dei publicó uno de los discos que "encendió" la escena del rock argentino. "Realmente es un honor. Yo siento que es como un premio que nos dio la vida. Nosotros cantábamos en inglés hasta que un día moviéndonos para entrar en alguna compañía alguien nos hizo escuchar a Javier Martínez de Manal y nos dimos cuenta que había que cantar en castellano. Después, esa persona nos puso en contacto con Mandioca, que nos posibilitó hacer un recital. Todavía no habíamos cambiado al castellano y ahí viene todo lo que el mundo dice: que Luis Alberto Spinetta fue el que nos dijo que cantáramos en español, pero en realidad ya nos lo había dicho Javier Martínez, solamente con escucharlo cantar. Ahí empezamos a traducir todo. Yo pase 'Bitter Sugar' a 'Azúcar amarga', y ahí empezamos a componer en castellano. Tuvimos el primer álbum, 'Caliente', que tiene temas emblemáticos como 'Presente', 'Azúcar amarga' mismo, 'Compulsión', 'Total que', que se convirtieron en clásicos. Nos dieron una buena entrada en lo que era el rock nacional en aquella época que estaban Los Gatos, Almendra, Manal... y entró Vox Dei".

EL ORIGEN DE "LA BIBLIA"

Sobre cómo surgió la idea de grabar fragmentos de la Biblia recordó que "para el segundo álbum dijimos '¿qué vamos a hacer'. Y un poco no sé si inconsciencia o audacia, se nos ocurre La Biblia y (entre risas) la hicimos. No sé de dónde viene la idea, pero viene. Uno la rechaza o la acepta. Y la aceptamos". Según rememora, a la hora de componer la música de "Génesis" "estábamos hablando de cómo sería el comienzo del universo, la nada y de pronto yo no sé si empecé con el bajo y después se anotó la batería, la guitarra y se fue dando. Fue como una especie de improvisación. Estábamos todos muy conectados. O sea, el trabajo de improvisación ya lo veníamos haciendo hacía 2 o 3 años y más o menos sabíamos para dónde iba cada uno. Se hizo eso y cuando cambia el ritmo, es cuando el mundo comienza a funcionar. El universo empieza a funcionar, y va cada vez más rápido hasta el final".

La portada de un álbum legendario.

Acerca de la cantidad de temas, señaló: "Se eligieron determinados libros de la Biblia, y yo me acuerdo que dije que tendrían que ser 7. Siete, un número cabalístico. Por ejemplo 'Génesis', son dos temas, 'Moisés', son tres temas, y así, pero sin embargo están involucrados en un solo título. 'Cristo' por ejemplo, tiene dos, tres, en fin hay un montón incluidos, pero solamente son siete títulos". Acerca del arte del disco subrayó: "Fue una tarea que nosotros sugerimos. En realidad salió raro porque nosotros queríamos que fuera una tapa de cuero, y les salió medio rosado el cuero. Queríamos que tuviera una especie de broches en las puntas. Como clavados y adentro el dibujo lo hice yo, que es un hombre arrancando sus raíces terrenales, los vicios y todas las cosas que llevamos adentro, y elevándose a un plano superior, que es lo que uno intenta". Por último, de la frase que acompaña la imagen dijo: "Eso lo escribió Ricardo Soulé, y en base a eso hice el dibujo. El texto es como una extensión de esa frase tan conocida 'Conócete a tí mismo'". Un disco que es y será transmitido de generación en generación, y del que nadie debería dejar de escuchar, al menos una vez en la vida.

