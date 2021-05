@VivianaRomano

La decisión de estar en el programa de Marcelo Tinelli, bailar, cantar y actuar no fue difícil para Viviana Saccone y está con todas las pilas, dispuesta a llegar a la final de "ShowMatch, La Academia". En la primera ronda le fue muy bien y cerró con 30 puntos; sin embargo, no se relaja ni baja los brazos para la segunda prueba, al igual que su bailarín cordobés, Ernesto Díaz.

"Estamos muy contentos", comienza con entusiasmo el reportaje. Y continuó: "Lore Portillo, nuestra couch, eligió ese tema de Dua Lipa para arrancar y no se equivocó; igual las decisiones son en equipo, ya que nosotros ponemos el cuerpo".

-¿Cuándo te llega la propuesta?

-Comenzamos a hablar el año pasado, pero finalmente el programa no salió al aire; era algo pendiente y cuando terminamos con el Tano Ranni en el verano la temporada con "Divino divorcio" retomamos las conversaciones para el nuevo formato, me preguntaron si seguía con ganas de estar y aquí estoy.

-¿Por qué pensás que te eligieron?

-Por lo que me dijo el Chato Prada cuando me llamaron, tenían ganas hace rato de que estuviera, pero el que tiró mi nombre fue Marcelo Polino, porque él en un programa me preguntó si me animaría a bailar y yo le contesté: "¿Y por qué no?".

Saccone junto a su bailarín, Ernesto Díaz, en su debut en la pista de "La Academia".

-¿Preparaste tu cuerpo para bailar y coordinar al mismo tiempo?

-No, no, es sobre la marcha, pero entrenamos todos los días. Por suerte, tengo un equipo alucinante, copado y talentoso, nos llevamos lindo y nos divertimos en los ensayos. Es diferente a estudiar un texto, pero de a poco voy a ir ganando ductilidad para aprender más rápido los pasos y coordinar la estructura que va con el baile.

-El jurado es impredecible, ¿estás preparada para un 3 o un 4, puntajes que generalmente llegan con una devolución severa?

-¡Por supuesto que sí! Los 30 puntos del comienzo fueron un mimo y un aliento muy grande, igual estoy preparada para las notas bajar y las críticas, me metí en algo que no es lo mío; tengo todo para aprender. Algunas galas nos saldrán mejores que otras, pero siempre vamos a dar lo mejor posible. Ese es nuestro foco. Seguimos con la imitación perfecta y estoy preparando a Gloria Trevi.

-El año pasado en tus historias de Instagram subías partes de tus clases de canto. ¿Lo hiciste para matar el tiempo de pandemia?

-Por placer y porque cantar es algo que me gusta, es más, para un actor es una nueva herramienta saber trabajar la voz.

-¿Los realities son una especie de tabla de salvación para los actores que no pudieron actuar durante meses y meses?

-¡Eso desde ya! No sólo para los actores, el hecho de tener un trabajo hay que agradecerlo y este programa les da de comer a 300 familias, el de Carina Zampini y el de Santiago del Moro, a otras tantas. Ahora se está reactivando un poquito la ficción. Tuve la posibilidad de hacer una serie, pero hay mucha gente de la tele, el teatro y el cine que necesita volver a trabajar, espero que se abran fuentes de trabajo con todos los cuidados que la época de hoy requiere.