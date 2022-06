El líder, cantate y bajista de Viticus habló en exclusiva con DiarioShow.com sobre el festejo por los primeros 20 años de la banda. Victor Bereciartua, "Vitico" repasó los inicios de la agrupación, el recorrido, y compartió cómo es tocar junto a su hijo Nicolás, y sus proyectos.

Así las cosas, el sábado 18 de junio en el Teatro de Flores, Viticus festejará sus dos décadas de rock and roll. Con esto en la cabeza, el "Canciller" Vitico, quien ante nuestra consulta por el estilo característico de la banda y su fiel interpretación, respondió: "Es lo que me gusta y es lo que voy a seguir haciendo, festejarlo en el Teatro Flores, para mí es un honor. No puedo creer que hayan pasado 20 años y anduvimos por todo el país. Y siempre cada show tiene que ser mejor que el anterior, así pienso yo".

Son muchos kilómetros de ruta y muchos discos encima: "Hay seis álbumes; 4 de estudio y 2 en vivo, y siempre fuimos teniendo cada vez un poco más de gente, porque el público va a pasarla bien, mi objetivo es que la gente se vaya mejor de lo que vino". Y en esta línea recordó: "Cuando yo viví en Inglaterra, sacaba entradas y el fin de semana iba a ver a una banda que me gustaba y que los veía en el escenario, haciendo las cosas bien, tocando bien realmente y me hacía tanto bien. Es lo que yo intento hacer acá con la gente. Por supuesto, que la felicidad empieza por mí mismo, de estar arriba del escenario con gente que toca bien y que todos nos estamos oyendo entre nosotros, y por eso que lo que le llega al público es verdad".

Viticus festeja 20 años.

Viticus y su celebración

Para la fecha del 18, "van a venir un par de guitarristas que estuvieron desde el principio en Viticus porque 20 años, es una vida. Tienen que pensar que hasta dentro de 20 años no voy a volver a hacer un festejo así (risas), así es que será con todas las ganas". Y ante nuestra insistencia reveló: "Solo puedo adelantar que estará de invitado Gabriel Carámbula tocando Fiesta Cervezal". Mientras que para nuestra sorpresa y casi como primicia, contó: "Con Gabriel estamos haciendo temas nuevos".

Grandes expectativas y todo listo para el show, pero el origen y el presente se conectan: "Y fue mejorando de a poco, tocamos para 20, 50, 100 y así progresivamente porque siempre yo estoy orgulloso de haber sonado, como voy a seguir sonando, bien, con buenos músicos y una entrega que es la que se da en ese momento tanto de parte de la banda como de parte del público. Por eso, que hace 20 años eso esté sucediendo con Viticus, para mí es como que no lo puedo creer, y al mismo tiempo es un orgullo mantener una banda, un estilo, que es el que más me gusta y que haya gente a la que también le gusta".

Reflexivo, el músico señaló: "20 años de Viticus... yo les recomiendo que vayan. Va a ser una noche de rock inolvidable". Por último, sobre la enorme huella que marcó en la música argentina y aún marca en la actualidad, recordó: "Me siento muy feliz y orgulloso de haber cambiado junto a Pappo la música en nuestro país, llegar a 20 años con Viticus, seguir manteniendo un estilo auténtico, disfrutar y hacer disfrutar a los demás de todo el sentimiento que la música puede despertar en nuestros corazones cuando es ejecutada honestamente, con toda la emoción que me genera".