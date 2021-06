@marceloperaltam



Victor “Vitico” Bereciartura dialogó en exclusiva con DiarioShow.com.ar y durante una entretenida charla, llena de rock & roll y reminiscencias del rock pesado, el músico brindó todos los detalles de “Los ocultos”, la flamante edición de tres discos que creó durante los descansos de Riff.



Estos álbumes fueron registrados entre 1985 y 1994, un período que coincidió con distintos regresos de la famosa banda junto a Norberto “Pappo” Napolitano, y ahora fueron reeditados en formato CD con sus tapas originales por el sello RGS. Se trata de "Ha llegado la hora", de 1985; "Vitiken Entertainment", del 88 y "No sé si voy a volver", de 1994.



El emblemático bajista reveló que “el primero, “Ha llegado la hora” lo hice la primera vez que nos separamos con Riff porque el hermanito de Peyronel no tenía nada que ver con Riff. Era insoportable y todo lo de Ferro fue un escándalo, por decir un término suave, entonces nos abrimos y ahí viene lo de “Ha llegado la hora” y hay algunos detalles que se refieren exactamente a eso”.

.

Con respecto a "Vitiken Entertainment” indicó que “era un momento que por supuesto no estaba funcionando Riff, y como estaba de moda MötleyCrüe, Mundy (Epifanio) me sugirió que pusiera un cantante con esa onda y con el Bebe Peña (baterista) hicimos un casting. Vinieron como 10, uno más…no voy a decir ridículo pero, más gracioso que el otro, o sea que llegamos a la conclusión de que cantara Mario Curzio, y la polenta está”.



Y sobre “No sé si voy a volver” contó: “lo hicimos mucho mejor porque no pretendo cantar bien pero es lo que hay y ya para ese entonces había aprendido un poco. Los leads son del Bota (Botafogo) y también en el primero hay de Boff…y las guitarras rítmicas las hago yo en los tres discos, en dos de ellos está el Bebe Peña como baterista que es un éxito y los tres los grabe con Jorge Da Silva que es el técnico insuperable en este país”.



Así, recordó una pequeña anécdota: “El primer tema me lo usó Pergolini para un programa de radio que tenía él, creo que nunca me agradeció pero no importa”.

.

Sobre el proceso final del primer disco y la edición del resto cuenta que “el primero está muy bien grabado, la batería es electrónica y la hice con Luis Ceravolo, que en ese momento fue el primero que trajo una batería Lynn a la Argentina. Lynn era la mejor marca de entonces. Bueno, la cuestión es que estos tres discos, por lo que sea, por la compañía – yo prefiero decir que no era el momento indicado cuando salieron – nunca llegaron a conocerse prácticamente, entonces Paula (Alberti, su agente de prensa) me dice “ay, tenes que ponerle un nombre”, porque es una trilogía, y bueno…se me ocurrió ponerlo “Los ocultos” porque en realidad nadie los conoce y quedaron todos bien grabados”.



“Hace tres meses yo lo oía con un gran amigo acá (en su casa) y decía que lástima que eso no lo conozca la gente porque realmente está bien tocado, está bien grabado y está bien mezclado”, reveló el músico.



Casi como un presagio del destino, poco después “de repente me llaman de RGS discos, Andrés Galante, el CEO, y son unos genios porque mirá, editan todo lo que hicieron los músicos de acá y de afuera también, o sea que es para coleccionistas y para alguien que quiera encontrar cosas que no va a encontrar a ningún otra lado es perfecto”, recomendó "El Canciller" y siguió: “fui a una reunión… hicieron las tapas muy bien, todo un fenómeno, y una alegría total para mí que cosas que hiciste, que se yo… no sé si hace 20, 30 años y que habían quedado en un cajón, que la gente tenga la oportunidad de conocerlas. Realmente me hace muy feliz”.

Por M.P.M