Virginia Gallardo contó por qué se fue de "Polémica en el Bar" y sus dichos encendieron el escándalo. En el ciclo de América, su conductor, Mariano Iúdica, manifestó: "Dejó entrever que la salida de acá fue por algo misterioso, que sólo nosotros sabemos. Somos cien personas y vos acá fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa".

En la misma línea, el productor Gustavo Sofovich reveló este viernes que la bailarina se fue por decisión propia: "Yo sabía que ella se fue por un tema económico". Por su parte, Virginia, en comunicación con DiarioShow.com, contestó: "Cada uno tiene su verdad y se defiende como puede".

Consultado por este portal sobre la conflictiva salida de la modelo, Chiche Gelblung, quien forma parte del panel del programa, aseguró que la actriz abandonó su lugar porque no arregló un aumento en su contrato: "Creo en lo que ella me dijo, que fue un tema de plata, que venía pidiendo hace mucho tiempo y estaba congelada con eso. Puede ser que lo haya vivido como un maltrato".

En cuanto a si se comunicó con su ex compañera tras la polémica, el periodista respondió: "No porque no me quería meter en este lío, pero me dio mucha bronca porque estamos todos sospechados. Nos deja mal parados".

Y agregó: "Yo me quedo tranquilo porque la última vez que la vi me dijo que se iba por la plata. No hay ninguna otra cosa". Además, sobre la relación que tenía la bailarina con sus compañeros y con el propio Iúdica, contestó: "Estaba todo impecable. Se despidió del grupo de WhatsApp sin ningún problema. No hay nada secreto".

Por último, acerca de la posibilidad de que Luli Salazar ocupe el lugar de Gallardo declaró: "No tengo idea si va a estar ella, pero quizás eso le dio bronca a Virginia. Pienso que habrá dicho 'hay plata para ella y para mí no hubo'. Quizás ésto la mató. Es probable que haya sido así porque al estar embarazada, estás más sensible".