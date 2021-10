@VivianaRomano

Virginia Lago por la mañana tiene su segmento en el programa "Mañanas públicas", que conduce Gabriel Corrado, y hasta la noche del estreno de "Nos dijeron que íbamos a ser reinas", en el teatro El Tinglado, ensayaba durante las tardes.

"De a poco, la televisión está volviendo a la ficción, que tanto nos gusta a los actores, y el teatro, que tiene que ver con la cultura. La última tira que hice fue 'Amar después de amar', que hice en Telefé hace cuatro años, y después, en el mismo canal, 'Todas las tardes', donde presentaba películas muy conocidas que el público pedía ver nuevamente" opina.

.

-¿Qué sentiste al regresar a las tablas?

-Una profunda emoción, pero antes de estrenar esta obra hice otra maravillosa, 'Gracias, María Elena' en el Regina, y nos fue muy bien. La que acabamos de estrenar es una obra muy bonita que nos invita a compartir infancia, juventud, amores, tristezas y pasiones de Niní Marshall, Victoria Ocampo, Lola Mora y Alejandra Pizarnik, quienes supieron brillar cada una en su arte, más allá de sus luchas, para ser comprendidas y aceptadas. Estas mujeres que no se dieron por vencidas dejaron un legado del que quizás ni ellas fueron conscientes, pero que muchas mujeres recogieron para seguir y no bajar los brazos.

-¿Cómo transitaste tantos meses inactiva durante la pandemia del coronavirus?

-Compartiendo toda la tristeza que provocó esta enfermedad que atravesó el mundo entero. Tuve tiempo para leer, pero tuve la suerte de haber podido continuar en el programa de radio en la 2x4 Tango con "El buen modo", aunque no fue presencial, salía por teléfono. De todos modos, yo no me quedé encerrada en mi casa, salíamos a hacer compras y a caminar un poco con mi marido. En mi casa nunca me sentí presa y todos los días salí a baldear la vereda y a conversar con los vecinos. Sólo sentí dolor por las muertes, aunque por suerte nadie a mi alrededor enfermó ni falleció.

Virginia Lago con Héctor Giovine, compañero de vida.

-Hay una edad para dejar de trabajar, ¿pensaste en el retiro o preferís continuar?

-Uno se retira cuando quiere, no hay edad. Lo importante es la salud, y en mi caso estoy muy bien, muy sana. Para mí no hay una edad para retirarse y de verdad, por ahora no tengo ganas, todo lo contrario, quiero seguir.

-¿Cuántos años llevas casada con Héctor Gióvine, tu marido?

-Más de medio siglo y lo amo profundamente. Es un gran compañero y un gran padre. Tenemos dos hijos y una nieta. Con Simona estuvimos varios meses comunicadas sólo en forma virtual y eso fue muy difícil para nosotros.

PING- PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy una buena persona.

-¿TU MEJOR VIRTUD?

-Ser una buena persona.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-No lo sé, que lo digan los demás.

-¿QUÉ TE PONE DE MAL HUMOR?

-La traición.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Que la gente esté bien.

-ALGÚN PASATIEMPO.

-Mi jardín y mis plantas.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Me gusta escribir.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Invitando a mis amigos a casa.

-TU COMIDA FAVORITA

-Milanesas con puré.

-UNA SERIE

-No miro series.

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ SERÍAS O HARÍAS?

-Me gustaría pintar.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Extraño mucho a Alicia Bruzzo.

-¿UNA CANCIÓN?

-De Serrat, "Decir amigo".

-¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

-Viajar a Mar del Plata

-¿UN MIEDO?

-Tengo pocos, pero uno sería la violencia.

-ALGUIEN EN QUIEN CONFÍES CIEGAMENTE...

-En mi marido.

-UN PLACER CULPOSO...

-Comer chocolates.

-¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

-Quererse, ser sincero y respetarse.

-UN GUSTO EXÓTICO...

-No tengo, pero un gusto que disfruto mucho es leer.

V.R