@VivianaRomano

Víctor Sparapane es uno de los actores que se roba las miradas cada noche en " Jesús", la exitosa tira bíblica de Telefé. Se pone en la piel de Petronio, un soldado leal, un valiente, capaz de hacer todo para cumplir las órdenes de sus superiores y ascender en el ejército. Tiene 29 años y se ganó los comentarios de los televidentes en las redes sociales.

En una nota con DiarioShow.com se presentó en sociedad: "Actualmente vivo en la costa de Guarujá de San Pablo. Mi vida está guiada por hábitos preestablecidos, me despierto, me doy una ducha fría, hago meditación guiada en una aplicación, miro películas y armé un minigimnasio". Acerca de las medidas de Bolsonaro, opinó: "En Brasil las medidas son puestas por los gobernadores de cada estado, y no creo que tengan que ser adecuadas para mí, ya que el mundo no gira alrededor de mi ombligo".

.

-Hablame de tu infancia en Guarujá y en Estados Unidos.

-Nací en una familia de clase media sin grandes recursos, pero mis padres siempre dieron lo mejor para mis dos hermanos y para mí. Mis padres son seres humanos con mucha riqueza en su alma. Cuando cumplí 15 años pedí hacer un intercambio por los Estados Unidos. Fue una especie de sueño americano. En resumen, terminé en una escuela católica irlandesa que sólo tenía 70 estudiantes y no se parecía en nada a mi sueño americano, pero hoy me doy cuenta de que todo lo que viví allí fue fundamental para construir lo que soy hoy.

-¿Por qué sos actor?

-Era un desafío aprender a expresarme mejor, era muy tímido cuando era joven y, de verdad, me molestaba. Creo que fue una mezcla de desafío y encanto.

-¿Conocías a Dudu Azevedo, es vecino, amigo, o lo fue durante las grabaciones?

-Lo conocí durante las grabaciones de la telenovela. Dudu es una persona con un corazón gigante, la energía de un protagonista en el entorno de grabación es el termómetro para el éxito de un proyecto. Nunca se lo dije personalmente, pero hoy él es para mí la mayor referencia que tengo como actor en ese sentido. Hizo un trabajo de tal entrega que fue escalofriante, incluso, para los más escépticos, fue espectacular.

-¿Componer a un soldado romano que quiere ascender al ejército fue una tarea que requirió investigar y saber sobre esos años?

-Sí, fue la forma en que encontré para construir una base más cercana a lo que sucedió en ese momento y poder darle vida a Petronio con verosimilitud.

El actor aprovechó la cuarentena para armar un gimnasio en su casa.

-¿Te considerás el romano más guapo de la historia?

-Mi autoestima es buena, alta, pero no tanto, jajajajaja...

-¿Conocés actores argentinos y, si es así, con quién te gustaría trabajar?

- Ricardo Darín es el que más me impacta, no sólo por su manera de actuar, sino por su sabiduría al elegir buenos proyectos.

-¿Viajaste alguna vez a Buenos Aires?

-Todavía no, pero no por falta de deseo, tengo la intención de ir lo antes posible.

-"Avenida Brasil" en Argentina fue un éxito arrollador. ¿Creés que " Jesús" será igual de importante para los argentinos?

-Cuando se trata de la historia de Jesús, creo que el mensaje de la novela en sí es muy importante; sin embargo, creo que el éxito es el éxito, no hay un océano que sea más importante que otro. Estoy muy feliz de ver las producciones brasileñas con tanto éxito en el extranjero.