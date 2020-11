@Perez_daro

Verónica Varano parece haber encontrado el secreto para vivir en armonía y adaptarse a situaciones difíciles, como la que le toca a atravesar a la humanidad en cuarentena y la que atraviesa ella en particular, como la separación de su marido tras doce años de matrimonio. Así también logró reinventarse y, a pesar de cortar con varios trabajos, encontró otros, como la obra "¿Qué tenés en la cabeza?", escrita por Beto Casella y en la que ella actúa junto a Alejandro Fiore y Gerardo Baamonde.

Con una función programada por streaming para el 12 de noviembre a las 21, Verónica cuenta a DiarioShow.com cómo fue volver a actuar: "Retomar el trabajo, ya solamente pisar el teatro, subirse para un ensayo al escenario es lindo. Volver a las tablas es siempre volver a casa. Falta el público, que es clave, pero, bueno, se vivirá de forma diferente".

Si bien hubo varias modificaciones en su rutina, Varano está feliz porque perdió al igual que ganó: "Actuando, es la primera obra que hago, así que no venía con una gimnasia de actuación. Y conducía tres programas, Tu fabuloso finde, We x we y El don de la palabra, así que de 3 a 0 fue difícil. Pero uno tiene que adaptarse. Hice otras cosas en esta cuarentena, estoy en primer año de Psicología, que me toma la mitad del día, pude enfocarme más y lo hago como un desafío personal, porque me apasiona, no como una salida laboral, y soy profe de yoga hace ocho años, así que también pude dedicarme a eso".

Verónica estuvo casada con Martín Lombardero durante doce años, pero en 2020 decidieron separarse. Sobre cómo la afectó la ruptura, explicó: "Es una nueva vida, podría decirse que sí, pero las cosas se van dando, esto terminó de dar el fin a la relación, pero todo en buenos términos". Los rompimientos suelen ser dramáticos, pero la conductora lo entiende de otra forma: "No tenemos hijos en común, era una familia ensamblada y los chicos ya están grandes, así que es una cosa del orden y de charlar. Hablando las personas se entienden, y es buenísimo armar y desarmar las situaciones desde el amor y la comprensión y sabiendo que las cosas a veces tienen un principio y un fin, y esta tuvo un fin".

.

Luego, completa hablando sobre la posibilidad de que un nuevo romance toque a su puerta: "No pienso en qué me gustaría que tenga una pareja, sino en la gente en general. Tengo 54 años, ya mi vida no corre por tener una pareja. Siempre quiero rodearme de seres que coincidan en mi forma de ver la vida. No desde lo material, sino desde lo espiritual, y basta, desde ese lugar conecto".

Vero conoció en el programa "Informadísimos" a Lío Pecoraro, conductor de "El run run del espectáculo", que hoy atraviesa un difícil momento luego de ser diagnosticado con leucemia, y se encuentra internado en el Hospital de Clínicas. "Ya fui a donar sangre para Lío, con él tenemos un vínculo especial, como si fuésemos familia. Hay que estar fuerte para donar sangre, yo tuve que aumentar un poco de peso, porque tenía que tener más de 50 kilos para donar y es algo que hice con mucho amor", dice con tono cariñoso.

Para terminar, reflexiona: "Está bueno concientizar cuánta falta hace, se toma poca conciencia y debería ser un ejercicio cívico la donación de sangre, porque no se puede reponer de otra forma. Este es un momento para entregarse a los demás y no verse nada más que el ombligo".