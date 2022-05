Verónica Ojeda genera repercusión y particular interés en los medios de comunicación. No es para menos, compartió una etapa importantísima en la vida del inolvidable Diego Maradona y fruto de esa relación nació Dieguito Fernando. Haciendo gala de un look acorde con la ocasión, estuvo presente en la velada del lanzamiento de la temporada termal de Entre Ríos, oportunidad en que charló a solas con DiarioShow.com. Acompañada por su actual pareja, Mario Baudry. Luciendo un vestido ajustado negó los rumores de embarazo en el hotel cercano al barrio de la Recoleta, de manera contundente: "No, para nada".

-¿Cómo definirías tu presente?

-No tengo dudas de que estoy en una bella etapa de mi vida, en todos los aspectos. Me considero, en este sentido, una mujer plena y feliz.

También destacó que, si bien, por el momento, su tránsito profesional no pasa por el desarrollo de una propuesta artística, su rol de empresaria ocupa casi totalmente su labor actual. "Ahí está centrada mi foco de atención; no obstante, el escenario es un desafío que me gustó abordar en el recorrido de mi camino. Aunque, en realidad, te soy honesta, me atraen más aquellas tareas que están vinculadas con el detrás de cámara".

Cabe recordar que Verónica Ojeda tuvo su debut en la temporada teatral de Mar del Plata. Fue en 2016, formando parte del elenco en la sala Alfredo Barbieri del Victoria con "Soñadores, historias de vida", espectáculo que estaba basado en la exitosa serie "Glee" de la televisión norteamericana.

En relación con la actualidad de su hijo Dieguito Fernando, destacó que "se encuentra genial; lo veo estupendo en casa, está maravilloso y experimenta, a sus 9 años, lindos momentos".

-¿Recuerda al padre?

-De manera permanente. No pasa un solo día que no se acuerde de él.

Verónica Ojeda junto a Diego Maradona y su hijo, Dieguito Fernando.

-¿De qué manera transita a su edad la muerte de Diego?

-De la misma manera que todo chico de su edad. Lo nombra todos los días y, por otra parte, siempre le hemos contado la verdad. Sabe muy bien que su papá ya no está con nosotros. Nunca vamos con la mentira.

-¿Pensás que Dieguito pudo llegar a disfrutar la presencia de su padre?

-Entiendo que sí. Especialmente, el último tiempo.

-En cuanto a la causa judicial de Diego, ¿cómo transcurre?

-En este tema no me voy a referir, debido a que se ocupan los abogados.

-¿Qué sensaciones te dejó la muerte tan prematura de Diego?

-Un sabor amargo.