@perez_daro

Verónica de la Canal transmuta su personalidad en sus diseños, y su marca la representa desde las costuras hasta las texturas, con sus colores y extravagantes formas. Con esa magia se abrió paso en la industria de la alta costura, y ahora se arriesga a crear prendas y looks de día con su línea Urban Luxe, más un local donde se puede conseguir su ropa. En charla con DiarioShow, la diseñadora contó cómo ve la moda, lejos de la frivolidad y mucho más cerca de la expresión personal.

-¿Cómo surgió la idea de lanzar una línea urbana?

-En los primeros tiempos de pandemia hice unos tapabocas para mi tienda online, porque lo que estaba relacionado con lo que es alta costura se apagó, ya que se terminaron las fiestas. Arrancamos a hacer una línea de tapabocas de autor como una "bajada" de alta costura a los tapabocas, porque también la moda, aunque se diga que es frivolidad, para mí habla, expresa lo que somos.

En Urban Luxe y en su página de venta online, se pueden adquirir sus diseños de día.

-¿Tenés en cuenta la coyuntura?

-En este momento no solo tenés en cuenta cómo nos vestimos, sino también lo que podemos o queremos gastar. Mi idea es hacer prendas con mi sello identificativo, pero que se puedan usar de la mañana a la noche, porque con el home office la ropa más sport ahora tiene más protagonismo y se dejó de usar el traje.

-¿Se malentiende la moda como solo estética?

-Es un poco la moda al servicio de la comunidad; en un punto, tenés que adaptarte. Ahora hago vestidos de novia con los tapabocas haciendo juego, algo impensado, pero son los tiempos que corren y la moda expresa lo que sucede en el mundo y te ayuda a expresarte a vos.

-Tu estilo dista mucho de ser recatado. ¿Tenés que adaptarte también en eso?

-Sí, pero puedo seguir haciendo lo que más me gusta. Estoy preparando una minicolección de alta costura, 10 piezas, porque extraño crear, y además me eligieron para representar a la Argentina por segundo año consecutivo en el Fashion Week de París.

-¿Tus diseños identifican a quienes los usan?

-Cualquier persona que use algo que creé me representa, es parte de mi team. Como diseñadora, al principio tuve que marcar bien fuerte mi ADN para que el mundo me descubra. Después, tuve que mantener ese ADN, pero reinventándome todo el tiempo, porque si hacés siempre lo mismo es aburrido, tanto para el diseñador como para el público. Es una presión constante mantener tu sello.

-¿"Corte y confección" te dio más popularidad?

-Si bien mi nombre era conocido, por eso también me convocaron, antes eran más protagonistas mis diseños. Este reality me permitió que la gente me conozca como persona, y la tele te deja ser parte de la familia de quien te vea. Recibo muchísimo cariño en la calle, en las redes sociales. La gente te adopta y el feedback es lindísimo.

-¿Siempre tuviste esa identidad?

-Yo me preparé mucho, pero siempre tuve claro qué era lo que me gustaba. Para mis 15 yo quería el vestido de Romeo y Julieta y no lo conseguí en ningún lado, porque yo quería algo de una película. Me lo terminaron haciendo mi mamá y mi abuela. Siempre tuve claro mi estilo, no es algo que imposté. Siempre luché porque mis diseños demostraran quién soy.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Transgresora, atrevida y romántica.

-¿UNA VIRTUD?

-La paciencia.

-¿UN DEFECTO?

-También la paciencia, porque a veces no es bueno tener tanta paciencia.

-UN LIBRO.

-”El Principito”.

-¿UNA PRENDA FAVORITA?

-El corset.

-UN OBJETO FAVORITO.

-El teléfono.

-¿UN PASATIEMPO?

-Leer, ir al cine.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Mozart. Tenía el arte en las venas. Hoy sería un rockero revolucionario. Dalí también.

-UN REFERENTE.

-Mis papás.

-COMIDA FAVORITA.

-La pizza.

-¿Y BEBIDA?

-Champagne.

-¿ELEMENTOS FAVORITOS PARA TRABAJAR?

-Colores pasteles, marfil, nude, perla. Y en texturas me gustan los encajes y las cosas puras como la seda natural.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-El buen humor, el respeto, los buenos modales.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La falta de empatía hacia el otro y la injusticia.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”El imaginario mundo del doctor Parnassus”; “Medianoche en París”.

.

-¿Y SERIE?

-”Mr. Selfridge”, la vi tres veces aunque es larguísima.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-Estar en armonía. Y a mí me encanta París y la Riviera francesa.

-UN CONSEJO.

-Hay que creer en uno mismo y ser fieles a nosotros, sin escuchar a los demás.

-UN PLACER CULPOSO.

-¡Comer todo el chocolate que quiera!

Por M.P