Su nombre cobró notoriedad durante uno de los tantos episodios del culebrón que viven hace años Luciana Salazar y Martín Redrado. Vanesa Wasinger tiene su propia experiencia con el economista (a quien ella prefiere mencionar de esta manera) ya que fue pareja de su hijo Tomás durante un año y medio.

Hoy dedicada a su carrera de modelo internacional, charló con DiarioShow.com durante una producción, junto a Nico Occhiato, como la nueva imagen de la campaña primavera-verano de la marca Agustino. Y no duda en reconocer que su relación con el joven fue tormentosa: "Me dejó porque su papá amenazó con desheredarlo".

Con Nico Occhiato, en una producción de fotos. (Gentileza Christian Beliera)

Wasinger dijo hace tiempo en un programa de televisión que Redrado "le elige las novias a su hijo", y el pasado, ese que tanto la atormentó, resurgió cuando Tomás se metió de nuevo en la pelea de su padre y la blonda esta semana. Aunque Vanesa se había jurado no volver a hablar con ningún medio, aceptó la charla con este medio.

"No quería hablar más porque Tomás forma parte de mi pasado. Pero me llamaron del programa de Ángel de Brito para que opinara por lo que había publicado (él puso "forever cat" en Instagram) y a los pocos minutos ya estaba Fernando Burlando pidiendo un bozal legal…", empezó a contar Vanesa.

Acerca de qué opina de esa frase, expresó: "es de muy mal gusto, me pareció violento, agresivo, innecesario. Y no hay dudas que estaba dirigido a Luciana porque Tomás siempre la odió, ya que cree que por culpa de ella sus papás se separaron. Es un pensamiento bastante inmaduro, pero ellos son una familia muy especial".

Acerca de si Redrado tuvo que ver en su ruptura, asintió: "Sí, fue una cosa terrible. Yo iba a la casa de su papá y también a la casa de Ivana, su ex mujer. Todo venía perfecto, los dos estábamos enamorados, hasta que el economista le dijo: 'Vanesa no te conviene, tenés que dejarla y buscarte una chica con otro perfil'. Y como nosotros no le hicimos caso, su papá me amenazó diciéndome: 'Si no te separás de mi hijo voy a tomar medidas contra vos'. En la familia todos son víctimas del economista".

Estuvo un año y medio en pareja con Tomás Redrado.

Sobre por qué no denunció esas amenazas, la modelo admitió: "imaginé que si la hacía, iba a tener que verlo en un juzgado, algo que prefiero evitar. No quiero saber más nada con esa familia. Cuando su papá le dijo que si no me dejaba lo iba a desheredar, Tomás me lo contó y decidí, por mi salud mental, ponerle fin a la relación. Nunca había vivido algo así". Weinberg asegura que tras todo lo vivido, "quiero estar sola por un tiempo".