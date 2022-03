@perez_daro

Uriel Lozano ganó popularidad como vocalista del Grupo Trinidad en donde tuvo una difícil tarea, ocupar el lugar de Leo Mattioli, y estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy, consolidado como uno de los referentes de la cumbia romántica, habla con DiarioShow.com sobre su reencuentro con el antiguo grupo, del que surgió un tributo con clásicos santafesinos, además de revelar cómo siente que se posiciona la movida tropical frente a la música urbana e ídolos como L-Gante, que viene de hacer un show multitudinario en Tecnópolis.

Esperanzado con que todo vuelva a la normalidad pre-pandémica, Uriel comenta que de a poco va recuperando el ritmo de trabajo. Pero siente que es una gran chance para que se abran más espacios en los medios para él y todos los artistas del género: "Por suerte Youtube es una gran puerta que podemos aprovechar, al igual que todas las redes. Pero tenemos poco lugar en la tevé, y me gustaría me gustaría poder hacer otro tipo de programas, no solo el canal o el programa de cumbia".

En los últimos tiempos se abrieron puertas para algunos ídolos de la movida tropical como Karina, Los Palmeras, Rodrigo Tapari, con exposición en la farándula, que les brinda más popularidad, e incluso Ángela Leiva y El polaco debutaron en la exitosa novela "La 1-5/18". Ellos llegaron a hacer lo que hicieron porque fueron a otros programas, porque anduvieron y llegaron a otro público, porque gustaron".

"Lo primero es expandirse, no solamente estar siempre en el programa de cumbia claro. Siempre se agradece el espacio en 'Pasión de Sábado', pero creo que estaría bueno que podamos llegar a más lugares, porque a pesar de tener una carrera popular, y trabajar de esto hace mucho, hay gente que ni me conoce", revela con honestidad Lozano.

"Tengo muchas ganas de poder llevar mi música a otro país y siento que un disco de baladas, que tengo ganas de sacar hace mucho, me daría la oportunidad"

Y como plan para lograr esa expansión a nivel personal, da una primicia: "Tengo muchas ganas de hacer un disco de baladas. En cada disco hago una balada, pero tengo muchas ganas de poder llevar mi música a otro país y siento que un disco así me daría la oportunidad. Me gustaría llegar a México, sería un paso muy grande para mí, son románticos, como nuestra música, tienen mucho acordeón, como nosotros, siento que es posible".

Sobre cuál es su relación con las nuevas generaciones, cuando en todos lados se escucha música urbana, y "RKT": "Hace poco escuché a algunos colegas hablar en contra de la cumbia villera. Yo creo que todos tenemos un momento en la vida de un buen pasar, el problema es cuando uno confunde el buen momento con el éxito. Se confunden los roles, te creés famoso y que vas estar siempre. Son momentos".

Y continúa: "Hoy surge lo urbano porque hay otra generación, por las redes sociales, porque hay otro poder este y está bárbaro, creo que todos tenemos distintos géneros y modas, pero la cumbia es popular y lo popular no va a morir nunca".

Pero se pone crítico cuando se habla específicamente de la "Cumbia 420", género que popularizó L-Gante: "Hay temas que no son de cumbia, no tienen nada de cumbia, eso no lo entiendo. Creo que es por marketing el nombre, porque quizás le sirve. Tal vez le guste la cumbia, y se siente cumbiero, pero siento que nota que vende, y dice 'vamos a esto'. Lo felicito, ojalá pueda seguir por muchos años más, es muy joven. No soy de esos músicos que sienten un recelo, están tirando bronca, porque cada uno tiene su momento".

Recientemente, Uriel sacó un tributo con varias canciones de Trinidad producido por Mojo, al respecto, comenta: "Surgió porque nos juntamos en el estudio a tocar con el grupo. Me metí con unas ganas bárbaras al estudio y por ahí del otro lado dijeron que no había tiempo para grabar algo juntos. Terminé haciendo un tributo solo".

Sobre qué significó para él ese homenaje, afirma: "Me hizo recordar mucho a cuando era chico, porque son canciones que cantaba Leo y Ezequiel (El Brujo, otros de los vocalistas). Los fanáticos de ese tiempo, lo aceptaron. Fue triste no poder grabar con Trinidad porque hubiese sido una bomba, después de tanto tiempo. Podría haber surgido la posibilidad de salir a tocar, algo lindo pero me saqué el gusto yo solo".