@AntoBaldi_

A dos años de la repentina muerte de Natacha Jaitt, su hermano, Ulises, convocó este martes una movilización en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar Justicia y denunciar los pocos avances en la causa de su fallecimiento.

La hija de la artista, Antonella, también se sumó a la convocatoria por la movilización y participó de la marcha en Plaza Zapiola, junto a su hermano, Velentino, y más seres cercanos a su familia.

.

El 23 de febrero de 2019 Natacha fue encontrada sin vida en un salón de fiestas de Benavidez, en el partido de Tigre. Si bien las pericias toxicológicas confirmaron que consumió cocaína y alcohol antes de su deceso, sus familiares sospechan que se trató de un homicidio.

En comunicación con DiarioShow.com, Ulises remarcó su pedido de Justicia en la causa de su hermana y disparó: "Hay corrupción. Queda demostrado cómo se investiga en una causa y cuando en otra no".

"En la investigación cometieron delitos gravísimos que respecta a la ley de drogas, facilitación a la prostitución, suministro de droga, facilitación para el consumo de estupefacientes. No tenés ninguno imputado, no se le hizo a análisis del pelo que puede arrojar si hubo algún veneno y no nos dan lugar para hacérselo", criticó el conductor radial.

Natacha y Ulises Jaitt.

Y remarcó que "la tablet nunca de Natacha nunca se desbloquea por completo y desbloquean dispositivos en otras causas". En ese sentido, en su cuenta de Twitter, Ulises comparó los avances en la investigación de la muerte de Diego Maradona y de Fernando Báez Sosa.

"Mientras la justicia avanza a pasos agigantados en la causa Maradona, abren todos los dispositivos, imputan, llaman a declarar hasta al perro. Nosotros tenemos la tablet de Natacha archivada, desbloqueada hace 1 año. Ambas causas son de la misma fiscalía. Justicia para algunos...", disparó el conductor indignado en sus redes.

Mientras la justicia avanza a pasos agigantados en la causa Maradona, abren todos los dispositivos, imputan, llaman a declarar hasta al perro. Nosotros tenemos la tablet de Natacha archivada, desbloqueada hace 1 año. Ambas causas son de la misma fiscalía. Justicia para algunos... — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) February 18, 2021

En sintonía, continuó con su descargo: "Se muere Maradona después de una vida llena de excesos en su cama, su casa, imputan a todo el equipo médico por 'Matarlo'. Encuentran a Natacha Jaitt muerta y desnuda en otra cama después de haber recibido amenazas de muerte, ningún imputado. Misma fiscalía en ambas causas".

Se muere Maradona después de una vida llena de excesos en su cama, su casa, imputan a todo el equipo médico por “ Matarlo”.



Encuentran a Natacha Jaitt muerta y desnuda en otra cama después de haber recibido amenazas de muerte, ningún imputado. Misma fiscalía en ambas causas. — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) February 22, 2021

También apuntó que "la tablet fue desbloqueada en marzo del 2020, un año después de su muerte, gracias a la presentación que se hizo exigiendo que se desbloqueé cuando desbloquearon los dispositivos en la causa Báez Sosa al toque. La desbloquearon un año después la de Natacha...".

La tablet fue desbloqueada en marzo del 2020, un año después de su muerte, gracias a la presentación que hicimos exigiendo que se desbloqueé cuando vimos que desbloquearon los dispositivos en la causa Báez Sosa al toque. La desbloquearon 1 año después la de Natacha... https://t.co/JxY1vvau8J — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) February 19, 2021

"EL COLECTIVO DE ACTRICES ARGENTINAS ME DEJÓ SOLO"

Ante la organización de la marcha por el pedido de Justicia en la causa de su hermana, Ulises convocó al Colectivo de Actrices Argentina a participar y manifestar su apoyo. Sin embargo, el joven denunció que la organización no accedió a su pedido.

"El Colectivo de Actrices me dejó solo. Hablé con Laura Azcurra y me boludeó que quería saber de la causa, después no me contestó. Me la crucé en la calle, me dijo que la causa estaba densa y por eso no se metían y que estaban dolidas porque yo las critiqué cuando no estuvieron acompañando en la violación a Natacha", contó.

El colectivo acompañó desde las redes.

Y polémico agregó: "Se hizo la falsa preocupada. Decidieron no estar físicamente. Les propuse dejar el rencor del pasado y que estén, pero el odio les ganó. Ellas seleccionan a quien apoyar".

Por A.B.