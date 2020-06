@Antoravinale

Si al leer "Dean Machine", "Gaucho of the Pampas" y "Sexiness in da club" desconoce de lo que se está hablando, quiere decir que todavía no tuvo oportunidad de cruzarse con Uki Dean en las redes, de lo contrario, podría decirse que usted es todo un “Uki Lover”.

Uki es uno de los influencers más populares y queridos del ambiente. Conocido también por ser el “cheto de WhatsApp”, el instagramer supo conquistar con su frescura y humor a miles de personas que convirtió de "haters" a "lovers" en un abrir y cerrar de ojos.

Con sus 30 años marca tendencia en el mundo virtual y cosecha grandes cantidades de fanáticos. En Instagram llegó a medio millón de seguidores, en Youtube alcanzó más de 135 mil suscriptores en cuestión de semanas mientras que en Tik Tok suma más de once millones de likes.

Si bien el creador de contenidos es reconocido desde hace tiempo, tomó aún más protagonismo desde que inició la cuarentena obligatoria en su campo ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Desde allí comenzó a subir videos junto a sus vacas y caballos, a los cuales llamó Berta y Walter.

De vuelta en la gran ciudad, el “Dean Machine” charló con DiarioShow.com y recordó sus aventuras en el territorio pampeano: "En el campo me distraigo, me pongo a hacer muchas historias de Instagram, me divierto solo. Me fui dos semanas a pasar la cuarentena y se transformaron en tres meses".

"Un amigo me venía insistiendo en hacerme Tik Tok, no tenía tiempo para hacer todo. Hasta que vi que mi hermanito Alejandro lo estaba usando en vez de Instagram y dije ‘Acá hay que hacer algo. El campo me dio el segundo boom. Además arranqué YouTube y la combinación de esas dos cosas explotó. Tuve 130 mil suscriptores en tres semanas y mis amigos youtubers no lo podían creer. Mirar a un pibe corriendo en pasto verde era más divertido que ver la pared de tu casa en la cuarentena", sostuvo entretenido.

Además, manifestó que siempre quiso hacer un programa de aventuras extremas, el cual comenzó a realizar en su canal de Youtube: "Estuve hablando con sponsors pero con la cuarentena quedó todo en la nada y por eso decidí mandarme solo. Hoy en día la televisión está muerta. YouTube al principio era el plan C".

Luego de realizar varios episodios en el campo, Uki entendió que los espectadores de su ciclo necesitan nuevas aventuras en otros lugares, es por eso que planea irse a un nuevo destino. "Cambio al ‘Gaucho of the Pampas’ por el hombre de las montañas", dijo entre risas.

El joven declara que tiene “la misma onda que cuando tenía 200 seguidores que ahora con 500 mil". "Es lo que me divierte. Soy mi fan número uno, amor ver mis historias. Me río solo de mis propias boludeces", afirmó.

Si bien el influencer se ganó el cariño de sus seguidores a quienes define “Uki lovers”, lucha a diario con los comentarios malintencionados e hirientes de aquellos que solo intentan agredir en las redes. Sin embargo, eso para él está lejos de ser un problema. "Me encanta boludearlos, tengo muy pocos haters igual. Mi personaje es odiable si la gente no me conoce. Es un cheto con seguidores, entonces mucha gente se mete para bardearme y así conseguí mucho de mis seguidores. Se meten para reírse ‘de’ y al final se convierten en ‘Uki lovers’. Les digo los panqueques, hasta me pasó con Migue Granados. La primera vez que fui a ESPN Redes, me querían hacer mierda por ser un cheto. Migue me contó la historia, pero cuando me vio y empecé a hablar, no hablaba. Se quedó impresionado y no sabía qué decir. Después me dijo ‘flaco, me caiste muy bien’", recordó.

"La gente siempre critica porque la persona viene de… o tiene guita y es un cheto. Lo que explico es que hay distintas maneras de mostrarlo. Está la gente ostentosa y esos son los que se hacen odiar. ‘Vos sos un pobre de mier... que nunca va a tener esto’. Alex Caniggia dice cosas así", continuó firme.

La muerte de George Floyd hizo que se convirtiera en tendencia luego de que brindara su opinión sobre los saqueos que hubo en Estados Unidos. Uki aclaró que está en contra del racismo y de la violencia. En la misma línea, repudió los destrozos ocasionados que atentaron contra cientos de comerciantes. Pero los usuarios no tomaron bien sus palabras y se lo hicieron saber. "Hay que aclarar qué es lo que vende de las redes sociales y más en Argentina: criticar a otra persona, hablar sobre temas políticos y opinar sobre temas religiosos, si sos pro aborto o no. La gente cuando se mete en esos temas es obvio que van a ser tendencia. Hay gente muy extremista y siempre digo que no me gusta hablar de política o economía. Y justo este fue un tema es el que me metí porque me preguntaban qué opinaba al ser mitad argentino y mitad estadounidense. Sentí que realmente podía opinar algo distinto y ¡¿para qué…?!", exclamó.

"Ese día habré perdido dos mil seguidores extremistas y gané veinte mil. No hay mal que por bien no venga. Si quiero empezar a crecer en mis redes tendría que opinar de temas polémicos. Pero no es lo que me interesa ni lo que quiero", declaró.

Su corazón busca dueña

"Tengo 30 años y nunca tuve una novia", manifestó y lanzó una carcajada. "Mi problema con las chicas es una mezcla de mala suerte con mi ansiedad y el hecho que estoy viajando por todos lados", resaltó.

El joven tiene sus propias marcas de indumentarias y se define como empresario.

"Mi corazón está abierto a recibir amor. Propuestas tengo pero también muy mala suerte. Viste la película ‘Good Luck Chuck’, bueno, yo soy Chuck. Con la diferencia que las otras chicas se terminan poniendo de novias al toque, nunca sabremos de dónde terminan apareciendo los otros pibes y por qué me dejan a mí nadie sabe", concluyó Uki, siempre con una sonrisa.