@Antoravinale

En medio de un año vertiginoso protagonizado por la pandemia de coronavirus, Tyago Griffo regresó a la pista más famosa del país, pero esta vez, para cantar. Gracias a su participación en el " Cantando 2020", el artista pudo reencontrarse con su madre y reintegrarse económicamente ya que la cuarentena hizo que en Córdoba, provincia en la que vive hace una década, estuviera sin trabajo.

"Estábamos sin trabajar hace varios meses y que nos hayan propuesto estar en el ‘Cantando’ fue muy lindo. Además del trabajo nos encanta compartir este momento. Hasta ahora venimos zafando, así que bien por ese lado", sostuvo el joven con DiarioShow.com.

La situación del hijo de Gladys la Bomba Tucumana no fue nada fácil, es que el inicio de la cuarentena obligatoria hizo detener al rubro artístico y de un momento para el otro debió ingeniárselas, como tantos otros argentinos, para sobrellevar su vida. "Lo primero que se cortaron fueron los show y los bailes. Venía trabajando todos los fin de semanas, gracias a Dios. Parar fue un golpe bajísimo, el trabajo era nuestro único ingreso. Entré en una turbulencia anímica que me comenzaba a afectar. Tuve la suerte de vivir de mis ahorros pero ya empezaba a arañar las paredes después de cuatro meses. El ‘Cantando’ fue un salvavidas", reconoció.

Madre e hijo se reencontraron gracias al " Cantando 2020".

Esta no es la primera vez que Tyago integra el certamen junto a su mamá. En 2018 participaron en el "Bailando por un Sueño" y fue todo un desafío. Incluso manifestó en una entrevista con este portal que se sentía incómodo al bailar con la intérprete de "La Pollera Amarilla". No obstante, esa sensación fue propia del contexto ya que para cantar es otra su confianza: "Nos dedicamos a esto, ella canta cumbia y yo cuarteto, pero no es lo mismo que bailar, era muy complicado. No me sentía tan cómodo en ese lugar. Ahora me siento mucho más cómodo y tranquilo, es más fácil aprender lo musical".

"Los dos nos decimos y marcamos cosas. Yo desde lo más técnico y ella en cuanto a la transmisión de lo que canta. Por suerte me da bola", manifestó risueño. Y agregó convencido sobre su madre: "Este año la veo bastante tranquila, disfruta de lo que está haciendo. Somos privilegiados de poder estar con trabajo y más en un show así que sabemos la repercusión que tiene. La veo más enfocada en eso que en discutir y pelearse. Obvio que ella es una persona real y lo que piensa lo dice. Yo le escapó a la polémica, no me gusta, prefiero ir por otro camino".

Consultado por las bromas que hace Gladys con respecto a encontrar a una pareja, el cantante comentó: "Me gustaría verla feliz, si bien es un poco en chiste lo que hace, nos reímos ahí. En la vida es todo al revés. No es mucho de salir ni conocerse con un hombre, es más conservadora. Pero me encantaría que encuentre a algún compañero".

Por su parte, Tyago destacó que se encuentra "con el corazón roto" tras su último noviazgo. "Me dejaron", bromeó. Y continuó: "Salí de una relación hace poco. Ahora estoy enfocado en el ‘Cantando’ y además que estamos en un contexto extraño con la cuarentena. Estoy bastante tranquilo en ese sentido. Estamos complicados para querer intentar algo con alguien".

A su vez, Griffo opinó sobre la cuarentena obligatoria y habló sobre la importancia del cuidado social e individual. "Depende de la responsabilidad de cada uno. Hay que aprender a convivir con el virus un tiempo más. Hay que aportar nuestro granito de arena para cuidarnos y cuidar a los demás también. Pero tampoco somos animales, nos sentimos presos todo este tiempo. Para nadie es fácil estar encerrado sin poder trabajar, sin ver a tus familiares ni abrazar a tus viejos o a tus amigos", indicó el mediático. Y concluyó: "Somos animales de lazos, necesitamos estar en contacto. Espero que se termine todo, mientra habrá que comprometerse a cuidarnos y rezar para que volvamos a la normalidad".