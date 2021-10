@perez_daro

Tyago Griffo lleva la música en la sangre, por herencia, y en su alma, por pasión y trabajo duro. Desde los 17 años, cuando comenzó su carrera solista, recorre el país haciéndose un nombre más allá del clásico "hijo de...", aunque revela que nunca renegó de la fama conseguida, aunque haya venido por cuestiones mediáticas. Recientemente editó "Te vas", nuevo single que según contó en charla con DiarioShow.com, es parte de una nueva etapa en su carrera.

"Estoy muy contento porque hace mucho que no sacaba una canción propia, inédita, y es el primer pasito de una nueva etapa para mí, porque nos asociamos con dos compañías, Faro Latino y Selaya producciones. Es la primera de varias que vienen", comienza diciendo con emoción por lo que se viene.

Siendo hijo de Gladys "La Bomba" Tucumana y el cuartetero Ariel "El Príncipe", la música tropical cala muy adentro de Griffo. Junto a su madre llegó a pisar la pista del "Bailando" y el "Cantando" en varias oportunidades, algo que le abrió muchas puertas y también participó de "El gran premio de la cocina" en El Trece.

Si bien no le gusta el mote "Bombito" - "es un apodo que no transo para nada. El maestro Ángel de Brito me puso ese mote, pero con Tyago estamos bien", asegura- sabe que la popularidad también es un recurso para visibilizar su carrera.

"No me arrepiento de nada de lo que hice en mi vida, cada experiencia que tuve me hace un poquito más sabio. Me encantan los desafíos, salir de la zona de confort, y siento que con la música también estoy encaminado y con los objetivos enfrente, porque los objetivos se renuevan todo el tiempo", admite el artista, que se presentará el 19 de noviembre en el Teatro Broadway de Buenos Aires.

Luego, indica que sabe que falta mucho por conseguir: "Estoy empezando, aprendiendo, tratando de llegar a todos los oídos que se puedan. Y a su vez tengo esta nueva faceta televisiva, que es una puerta que está siempre abierta y de la que no reniego para nada porque me ha servido para llegar a las casas de todo el país".

Además, como hijo de una Bomba y un Príncipe, lo tiene todo para conquistar y explotar. Pero el tucumano sabe cómo equilibrar sus raíces con su proyección a futuro. "Tengo influencias de parte de los dos, porque los dos son cantantes de música tropical, que es la música que yo hago, de hecho mi mamá en sus primeros discos también grababa mucho cuarteto, más que cumbia, después se terminó volcando del todo para la cumbia y mi papá también hacía cuarteto".

"A mí, en mis shows me gusta hacer mucho cumbia, así que que está bastante está dividido, si bien el cuarteto es lo que manda", continúa.

En contraparte, aclara que siempre adiciona nuevos elementos a lo tradicional: "Me gusta experimentar con sonidos nuevos, siempre sorprender, mezclar cosas. A veces es difícil porque no te querés desviar mucho de la base, que es el cuarteto de piano, bajo y acordeón. Son cosas que siempre predominan en nuestro estilo y sumarle cosas es un poco osado para nuestra rama, pero la verdad que a mí me encanta intentar, mezclar sonidos. Que un cuarteto pase a sonar como un trap en un momento".

Para cerrar, expresa un deseo sobre la cultura cuartetera a la que ama: "El cuarteto está infravalorado a nivel nacional. No puedo decir que por completo porque la verdad que nosotros trabajamos mucho, todos los grupos trabajan por todo el país, La Rioja, San Juan, Mendoza Catamarca y Tucumán son provincias muy cuarteteras".

"Pero siento que le falta reconocimiento a nivel federal teniendo en cuenta la entrega en el cuarteto. Yo, con mi banda, y todos los grupos del género, trabajamos día a día para lograrlo y estamos en un buen camino", finaliza.