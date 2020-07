@eristchardy

La ansiedad, el estrés y el nerviosismo son algunos de los síntomas del malestar generalizado que se vive durante la cuarentena obligatoria. La pandemia obligó a muchos a repensarse y reiventarse para sobrellevar el día a día. Ante estas difícultades, Tusam encontró la forma de ayudar a las personas a través de la meditación para que puedan encontrar las herramientas necesarias para afrontar esta época pandémica.

Recordado por sus épicas participaciones en televisión y sus clásicos latiguillos "Puede fallar" y "Duro, duro", el mentalista habló con DiarioShow.com sobre el aislamiento social, su trabajo en soportes digitales y "Tusam Medita", una iniciativa que surge por los 70 años que cumple los métodos Tusam este año.

"Es un espacio que nació en cuarentena, porque dije 'Bueno, ¿de qué manera puedo tener interacción con el público?'. Entonces, empecé a hacer las meditaciones en Facebook Live. Luego en YouTube y también en Instagram", comenzó a explicar sobre esta novedosa propuesta.

Y continuó: "El concepto era meditar los domingos un ratito, irnos a dormir más tranquilos y comenzar la semana de la mejor manera posible en el lugar que nos toque a cada uno. “Tusam Medita” es un espacio de media hora donde doy una columna (en la radio) de los temas que yo manejo: dejar de fumar, adelgazar, control mental, armonización, manejo de las emociones, hipnosis".

Tusam hipnotizando al exfutbolista Óscar Ruggeri.

En la misma línea, argumentó por qué es importante recurrir a la meditación como una forma de aliviar aquellos malestares que se acrecentaron por el confinamiento: "Es un momento que la gente va a tener para reflexionar, estar tranquila. La sociedad, por cómo está configurada, lo único que devuelve es violencia, por la velocidad que tiene. Y esa velocidad sigue existiendo y está muy presente en la cuarentena. Y realmente el meditar, el poder estar ahí en contacto con uno mismo y hacer introspección, calma la mente y baja la velocidad. Se desestresa la persona", reveló.

"La meditación no te la puede enseñar nadie porque es algo que las personas hacemos por el solo hecho de ser humanos. Cuando uno queda ahí pensando en algo, rumiando un pensamiento, eso es una meditación. Lo que yo puedo enseñar son técnicas para llegar a ese estado de concentración y de introspección de una manera más rápida, más firme y, sobre todo, cuando uno llega a tal concentración sacarle el mayor provecho posible", declaró convencido.

Pico Mónaco también se animó a la hipnosis de Tusam.

Más allá de las presentaciones que ha realizado en teatro, televisión y otros medios que le han hecho ganar popularidad, Tusam desembarcó en los últimos años en el coaching y es donde se encuentra enfocado en este momento. "Uno de los coachings que enseño se llama “Armonizate” y no tiene nada que ver con lo esotérico, sino que es una técnica relacionada con el control mental pero con un plus para fijar ideas, controlar las emociones y sus secuelas", remarcó el hipnotizador.

"Las personas se 'desprograman' de tal manera que su vida se 'desarmoniza' y hasta las pequeñas cosas que antes hacían bien se les complica hacerlas", acotó sobre la importancia de tomar control sobre las emociones.

El mentalista en uno de sus shows en el teatro Luna Park.

TUSAM: EL LEGADO QUE LE PERMITIÓ CONQUISTAR RÉCORDS

"Cuando mi padre enseñaba la meditación, en aquel momento estaba al lado del tarot y lo esotérico. Hoy por hoy, la gente entiende que en realidad es una práctica mental. Él empezó con 17 años en 1950, en un mundo donde él no tenía para pautar su publicidad en gráfica. Tampoco existía la televisión en Argentina y entonces le quedaban las radios, que fue por donde él comenzó con la meditación", recordó al reflexionar sobre las siete décadas que cumplen los métodos Tusam que su padre, Juan José del Pozo, comenzó a difundir en el país en ese momento.

En ese sentido, subrayó que la "inundación de coachs" que se observa en la actualidad es gracias al trabajo de su padre: "Fue un camino que inició él y por eso ahora hay está inundación de coachs. Lo bueno es que realmente ha trascendido no solamente en el tiempo, sino que ha sido tomado por otras personas".

Por otra parte, al ser consultado por aquellas recuerdos que atesora de su carerra, sostuvo: "Las dos cosas más grandes que hice tienen que ver con el control mental extremo y la hipnosis. El primer récord fue de permanencia en una cabina de hielo en el Obelisco, estuve 24 horas a menos 10 grados. Y después marqué otro récord por mayor cantidad de personas hipnotizadas en México, donde de 1500 personas quedaron 698 hipnotizadas".

"Yo manejó dos universos, el universo del entretenimiento, que son estos desafíos donde yo no hago magia, no soy ilusionista, no sé hacer trucos. Todo lo que sucede es lo que pasa. De hecho el “puede fallar” viene de ahí, de que no se prepara a nadie ni hay nada arreglado. Y el otro universo que manejo es el de calidad de vida, los coachings", aclaró.

TUSAM: "ESTAMOS SUFRIÉNDOLA"

Leonardo del Pozo Calandra, su verdadero nombre aunque prefiere que lo llamen "Tusam", se refirió al futuro de los argentinos en lo que ya se denominó como "la nueva normalidad": "Fijate que de repente se debate entre barbijos no, barbijos si o chicos a la calle no, chicos a la calle si; también dicen que no se transmite por el aire y ahora se transmite por el aire. Se está aprendiendo, se está cocinando sobre la marcha por decirlo de alguna manera. Entonces, la nueva normalidad es cambiante constantemente y es ahí donde tenemos que estar atentos y conectados con nosotros mismos, tratar de estar en eje para ser elásticos y estar con la movilidad necesaria para no quedar atrapados”, señaló.

Y cerró: “Todos en algún punto estamos sufriéndola. Y está bueno que cada uno desde donde pueda contribuir para hacerle al otro aunque sea un momentito un poco mejor. En estos momentos son súper necesarios”.