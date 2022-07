Kate Rodríguez podría ser definida como una todoterreno de la televisión. La modelo es figura recurrente en distintos ciclos, especialmente de entretenimientos, aunque lleva algunas semanas en el centro de la atención. Tras su breve, pero no menos polémica participación en "El Hotel de los Famosos", habla con sinceridad: "Me mostré incómoda porque así me sentía. El show está buenísimo, la producción se portó muy bien con lo que hicieron, pero no la pasé bien".

De todos modos, sabe refugiarse en sus afectos. La panameña vive un grato presente junto a Maximiliano Antonieta, su pareja hace meses, con quien convive junto a los dos hijos del abogado. "Vivimos los cuatro juntos, es hermoso. Estoy aprendiendo a ser ama de casa", confiesa sobre su actualidad sentimental.

.

-¿Volverías a participar de un reality?

-Volvería a participar pero de uno que no incluya una convivencia. Nada de convivir con gente que no conozco, con mañas, con cosas raras, con egos altísimos, nada de eso otra vez.

-¿Cómo fue pasar de la amistad a un romance con tu actual pareja?

-Es medio fantasioso, nos flechó cupido en un café y ese día lo empecé a mirar distinto. Me di cuenta que era una persona que siendo un amigo podía contar todo el tiempo con él. Estaba ahí al pie del cañón, estando para mí, para aconsejarme y cuidarme. Tener una relación de pareja con alguien que fue íntimo amigo mío fue lo mejor. Evité pasar por situaciones como conocernos, contarnos nuestras historias, me evité todo eso. Nos conocíamos todo lo bueno, lo malo y lo feo, hoy el amor pasa por otro lado, nos conocemos mucho. Estamos en un momento súper lindo de familia porque también vivimos con los dos hijos suyos.

Kate Rodríguez fue una de las estrellas de "El Hotel de los Famosos".

-Si bien hiciste muchas cosas en los medios, ¿qué queda por cumplir?

-Tener mi programa de televisión, conducirlo. Ya no demora en pasar eso, la verdad es que he trabajado bastante para eso, incluso tengo ya el proyecto en mi cabeza. Solo faltan algunos toques pero sucederá, es algo que todavía tengo pendiente.

-¿Te pesó alguna vez la constante exposición de la televisión?

-Jamás me cansé. Yo me lo tomo como un trabajo: voy, hago lo que tengo que hacer, me pagan y chau. En mi vida diaria no tengo amigos de la tevé, no salgo a comer con gente de la tevé, mi vida es totalmente diferente cuando dejo de estar frente a la cámara. Al tomármelo así, no me canso, no me molesta si la gente me conoce en la calle, si me piden una foto, es parte de mi trabajo. Me encanta que la gente me reconozca.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- De pocas pulgas.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy justiciera.

- ¿UN DEFECTO?

- Lo mismo.

Kate Rodríguez tuvo conflictos en "El Hotel de los Famosos".

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Comer.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La gente que no usa el sentido común.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Darle la vuelta a la laguna de Chascomús en bicicleta con mi pareja.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Soy muy buena moviendo las orejas.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Soy muy buena ama de casa.

- COMIDA FAVORITA.

- Me gusta el arroz con atún, es como las papas fritas con milanesas acá.

- ¿UNA SERIE?

- “El ministerio del tiempo”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Sería abogada.

Kate Rodríguez, muy enamorada de su novio.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- John Mayer.

- UNA CANCIÓN.

- “Free Fallin’” de John Mayer.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La complicidad en todos los ámbitos.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi pareja.

- ¿UN MIEDO?

- Al fracaso.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Estar con la persona con la que quiero estar en cualquier lado.

- UN PLACER CULPOSO.

- Pierdo mucho tiempo viendo series o películas.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Paso.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Me encantaría ser invisible.