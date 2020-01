@Vivianaromano

Durante más de un mes y medio con la firme convicción de hacer temporada en Villa Carlos Paz por primera vez Romina Gaetani se abocó a los ensayos intensivos de la obra “Perfectos desconocidos”.

“Es una temática muy actual que nos toca a todos de distinta forma y estoy feliz porque no conocía la Villa y es hermosa. Cuando viajé a Córdoba estuve en Capilla del Monte, de modo que todo está perfecto porque además mis compañeros son increíbles, nos divertimos mucho”, expresó en una entrevista exclusiva con DiarioShow.com. Además, contó que manejó hasta Córdoba y fue con su familia: “Invité a mi mamá, a una amiga de ella y a mi tía. Después llegarán amigas mías”.

-¿Seguís en pareja con el músico Oscar Righi?

-No, con Osky seguimos trabajando en la música juntos, pero nos separamos hace un tiempo. Fue el productor de mi disco, formó parte de la banda, componíamos juntos, hicimos cosas muy copadas y hasta mediados de 2018 hicimos uno de los últimos shows. Es más cuando termine la temporada de verano quiero retomar, quizá con otro tipo de formación de la banda con nuevas canciones y sin Osky, aunque él podrá venir a tocar cuando quiera. No quisiera estar en el escenario con mi ex pareja como un compañero fijo.

-¿Tenés novio ahora, o estás en eso?

-No, pero si llegara a estar con otro hombre, ustedes, los periodistas, se enteran en menos de dos minutos. Siempre que estoy en pareja lo digo.

-¿La maternidad está en tus planes a futuro?

-Cuando estoy en pareja pienso en formar familia en el contexto de ver cómo se va desarrollando la pareja y si no es el hombre en ese momento, será el que sigue o la que sigue, puede ser hombre, puede ser mujer, no sé... Pero debe admitir que siempre fue “noviera”.

-¿En abril cumplís 43. Congelaste óvulos?

-Es una pregunta íntima, pero sé que es lo que conviene hacer. También. Vivo el día, que el universo me lleve donde quiera, no soy calculadora con eso.

-¿El fallecimiento de tu papá en 2014 te alejó de la profesión?

-Transitar el duelo me llevó mucho tiempo, me tomé mi tiempo. Estuve casi un año sin trabajar, me costaba focalizar, sabía que no iba a poder rendir en ese momento. Además padecí ataques de pánico.

-¿Cuándo te sentiste bien para hacer tele?

-En 2018 hice “Simona” , anteriormente me aboqué a mi banda “La rayada”, me senté a componer a realizar un camino más introspectivo. También filmé la película “Giro de ases”, aunque debo reconocer que soy una actriz que desarrolló la carrera en el marco de los culebrones para luego llegar al teatro.

-En el final de “Simona” saltó la denuncia contra Juan Darthés. ¿Cómo recordás el clima laboral de esos días?

-No fue agradable, su causa todavía está en marcha y quiero que se haga justicia, por algo pidieron su extradición. No es joda de lo que se está hablando y de lo que hizo. Es un tema delicado y grabar con él fue una situación delicada para todos y calculo que para el canal, también. -En diciembre se cumplió un año de la denuncia del Colectivo de actrices.

Sigue prófugo, todavía no se presentó. ¿Qué pensás?

-Sé que en Brasil se hizo público el caso, pero no entiendo cuál es su estrategia.

-El Juan Darthés de “Soy Gitano”, tira que compartiste con él, en qué difiere con el actual?

-En “Soy Gitano” no tuvimos muchas escenas juntos, pero en esa tira viví una situación con él que se la recordé en “Simona” cuando le aclaré que estaba del lado de Thelma Fardin, Calu Rivero y de todas las mujeres que salieron a hablar de él, porque algo similar me había sucedido a mí. Si hay sororidad, hay sororidad para todas. No hay una grieta acá. Hay mujeres que nos estamos desconstruyendo y construyendo, en una etapa de crecimiento y no podemos dejarnos dividir. Si creo en una, creo en todas.

-¿Pudiste hablar bien cuando le recordaste la situación?

-En principio, sí y después, como todo psicópata, desvirtuó la cuestión llevándola a su favor. Lo que pude haber sido bueno, terminó mal.

-¿Estás a favor del resultado electoral del 10 de diciembre pasado?

-Sí, tengo esperanza y confianza.

EL CELULAR: UNA MÁQUINA A PUNTO DE ESTALLAR

El jueves 19 de diciembre estrenaron en Villa Carlos Paz, “Perfectos Desconocidos”, basada en la taquillera comedia italiana que batió todos los récords de audiencia en el mundo. De gran éxito tanto en cine como en teatro, el espectáculo llegó al teatro Melos encabezada por un elenco renovado integrado por Fabián Vena, Iliana Calabró, Romina Gaetani, Nacho Gadano, Alejandro Müller, Paula Morales, y Germán Tripel.

Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante, y lo dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada, nada volverá a ser como era, y los amigos descubrirán que en realidad, eran “Perfectos desconocidos”.

De acuerdo con lo informado por Cadena 3, “se habilitó una guardería para las parejas que vayan con sus hijos”, un espacio especialmente ambientado y que cuenta con dos maestras con las que los más pequeños podrán divertirse haciendo diferentes actividades y juegos, mientras los adultos disfrutan de la obra.

-¿Recordás alguna anécdota durante los ensayos?

-Sí, como no teníamos los de utilería, utilizamos los celulares propios. Yo lo dejé encendido una vez y entraban mensajes de whatssap, pero la directora me pidió que lo apagara con el fin de no distraernos.

-Hablame de tu personaje.

-Carlota es la que está totalmente podrida de su matrimonio de hace “mil años” y termina con una explosión inesperada.

SU CRUCE CON FACUNDO ARANA

La actriz explicó lo que sintió cuando su excompañero de elenco de “Noche y día” se refirió a su salud. Hace unos meses, a través de las redes sociales, Facundo Arana generó preocupación con un posteo. En su cuenta de Instagram, el actor hablaba sobre Romina Gaetani y de los supuestos problemas de salud que había atravesado ella. “Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar”, había escrito.

Ahora, la actriz se refirió a ese mensaje que trajo tanta polémica y dispar: “Yo lo único que tengo que decir al respecto es que le agradezco a Facundo por la difusión del videoclip. No me molestó. Es Facundo. No tengo nada que decir del tema. Amy Winehouse y Janis Joplin son muy buenas cantantes como para compararme con ellas”.

La actriz, también sostuvo que no volvió a hablar del tema con Arana. “A veces no hace falta levantar el tubo. No me movió la aguja (lo que escribió). Es algo que él cree que vio. Mi relación quedó bien con él. Facundo sabe quién soy yo y yo sé quién es él. Después que él se haya ido de boca, creyendo que me vio morir, fue una ensalada rusa y muy raro lo que quiso poner. Habla más de él que de mí”, remarcó.