Tiene 22 años, pero en una mezcla de herencia e inquietud constante, al hablar se lo nota una persona experimentada. A punto de estrenar "Juegos", una obra musical que espera con entusiasmo, Tomás Kirzner reflexiona con DiarioShow sobre dolor, identidad, teatro, y hasta de farándula.

Inevitable, a pocos días de la muerte de Diego Maradona, que el tema no salga, y Toto comienza a hablar de él, a quien conoció: "Es una pérdida que en mayor o menor intensidad me ataca. Yo pude verlo dos veces, simplemente fue un saludo y un abrazo. Me bastó con conocerlo, por personaje histórico", recuerda. Y enseguida le surge mencionar la importancia que tuvo Diego para todos: "Cuesta mucho creer lo que pasó, porque él tuvo tantas muertes, y resurrecciones, que parece mentira que finalmente esta quimera llegó. Fue un monumento con patas, y ahora esa leyenda es verdad y va a perdurar eternamente".

Toto estrenará "Juegos, la obra", un musical fuerte, el 6 de diciembre a las 20 vía streaming, con un gran elenco. Sobre el proyecto se anima a tirar una máxima: "Me atrevo a decir, y pongo las manos en el fuego por esto, que nunca se realizó una producción como esta. Nunca se vio en la historia, por lo menos de Latinoamérica, un musical dramático, con la complejidad que conlleva, que sea grabado a ocho cámaras, que tenga un tinte cinematográfico, que se respete lo teatral, pero que también es muy influyente el trabajo de cámaras. Un híbrido único e irrepetible".

Sobre "Juegos, la obra", arriesta que "nunca se vio algo así".

Y para hablar de las temáticas que toca, analiza que "obras como esta liberan prejuicios, secretos y violencia a través de estos juegos. Todos tenemos que exorcizar demonios, liberarnos de cosas. En general uno a medida que va creciendo, va cambiando paradigmas. Estos son tiempos en los que se replantean muchas cosas, y en los que se revolucionan muchas cosas, en la naturaleza, en las sociedades, son cruciales para lo que se viene. Mi generación está viendo hace tiempo todo, y de rebote les pega a las personas que son de otras generaciones y que también modifican. El cambio no sólo le pertenece a una generación".

Aunque no lo quiera, Tomás está ligado al mundo del espectáculo del lado de la farándula por ser una persona de interés, ya sea por su ascendente popularidad o también como un "daño colateral" y ser hijo de dos estrellas: Adrián Suar y Araceli González. A pesar de eso, aclara que no tiene problemas en atravesar ese pantano: "Hace tiempo me relacionaron con Maite (Lanata) y la verdad, nos cag... de la risa, es algo que va a suceder. Y sé que también genera intriga saber cuál es mi opinión sobre los temas de mis viejos, ya lo tengo bastante junado y sé que es por el impacto que tienen socialmente ellos por ser lo que son. Quizá me pregunten ahora porque soy demasiado prematuro a nivel carrera y en un tiempo deje de importar, o quizá no, pero no es algo que ya me moleste".

