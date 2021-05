@perez_daro

Periodista comprometido, polémico y “villano” para muchos por una pelea con Diego Maradona, de la que surgió una famosa frase, aunque él sabe que es todo parte del juego. Toti Pasman, hoy al frente de “El Show del fútbol” que se emite todos los domingos a las 23, habló con DiarioShow.com de su carrera, las críticas, y la “doble vida” entre su carrera y su intimidad.

-De la pasión al show del fútbol. ¿Qué es más importante?

-La pasión es algo inherente al fútbol. Viene per se, y después no creo que haya algo que sea más importante que lo otro. El condimento del show es justamente hacer un programa que además de ser periodístico, sea pasional como todo lo tiene que ver con el fútbol.

En el primer programa, Alejandro Fantino hizo el "traspaso" de mando.

-¿Esa pasión te transformó en villano?

-Creo que es parte del juego, eso pasa porque enfrente tenés ídolos populares, a mi me tocó con Maradona. Y para mí los personajes más importantes de hoy son Riquelme y Gallardo, de los que yo también soy crítico. Cuando te enfrentás a un ídolo popular tenés todas las de perder, porque el hincha se identifica con esos personajes, pero nuestra tarea es marcar las cosas que están mal, no concibo el periodismo sin la crítica. Hay gente que te putea, y otra que te dice lo que piensa más amablemente, todo es parte del juego.

-¿Y en la calle?

-El 90% son experiencias espectaculares. Te saludan, te piden fotos, gente que te dice que opina distinto, pero bien. Sí en la cancha te ligás más puteadas, porque el hombre se transforma en hombre-masa.

-¿Pasaste alguna situación difícil?

-En 2015 fui a comentar un partido de River a la cancha de Nueva Chicago y yo había hablado de la barra local en Twitter. Me empezaron a insultar en la platea. Y cuando salí a la calle, se me vino la gente encima y me tuvieron que meter en un patrullero, si no realmente no sé si estaría vivo.

-¿El conflicto con Maradona te dolió?

-No, porque la genialidad de sus frases eran así. Lo dijo sin maldad, fue un Diego auténtico. Pero sí cuando alguien lo recuerda para desprestigiarte. Pero el tiempo puso las cosas en su lugar y me reconcilié con Diego. En ese momento me enojé, pero después volvió el amor por quien fue siempre mi ídolo.

-Por fuera del fútbol, ¿cómo sos?

-Soy completamente distinto. Soy mucho mejor persona en mi vida real que en mi carrera en los medios. Soy paciente con mis hijos y con mi pareja, me considero un padre muy presente y compañero. No me enojo, soy tolerante y no voy al choque.

Tuvo un recordado cruce con Diego Maradona cuando era técnico de la Selección.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS?

-Un tipo perseverante.

-¿UNA VIRTUD?

-Nunca bajar los brazos.

-¿UN DEFECTO?

-Ser políticamente incorrecto.

-TU OBJETO FAVORITO.

-Una bici fija que me regaló mi mujer.

-UN LIBRO.

-"El arte de amar", de Erich Fromm.

-¿UN PASATIEMPO?

-Jugar a la Play con Benja y al tenis con Cande, mis hijos.

-¿CANCIÓN FAVORITA?

-"Volver a empezar" de Alejandro Lerner.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Ricardo Darín y Ricardo Arjona.

-UN REFERENTE.

-El periodista del que más aprendí es Fernando Niembro. y admiro a Macaya Márquez.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Era un buen futbolista y tenista amateur.

-COMIDA FAVORITA.

-El asado.

-¿Y BEBIDA?

-El champagne.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

-El salmón a la parrilla.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Tomar una cervecita con mi mujer.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Cuando llegan las cuentas con aumentos.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Soy un enfermo del mar, de Pinamar, y a nivel internacional Rio de Janeiro y Miami.

-¿LO PRIMORDIAL EN TU PAREJA?

-Somos compañeros, y nos entendemos.

-PELÍCULA FAVORITA.

-"El hijo de la novia".

-¿Y SERIE?

-"House of Cards" y "Breaking Bad".

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En mi familia y en la verdad.

-TU JUGADOR FAVORITO.

-Como Diego no hubo ni habrá nadie.