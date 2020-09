@Perez_daro

En un mundo en el que la seriedad y la preocupación se llevan nuestros días, suele hablarse del respiro que puede generar una risa. Y quién mejor para hablar de humor que Toti Ciliberto, uno de los apóstoles de Marcelo Tinelli que ganó popularidad en los 90, época dorada de la televisión argentina.

-¿Cómo vivís este momento de tu carrera?

-Muy extraño. Estoy en " Morfi", pero, como sucede con todo en esta cuarentena, el humor se da a cuentagotas. Se priorizan la salud y la actualidad, y quedamos bastante relegados los humoristas. Entiendo que no se pueda grabar una ficción, porque no podés darte un abrazo. Pero es necesario que la gente tenga espacios de escape, poder reír y disfrutar, relajarse ante tanta mala noticia.

-¿Te perjudicó personalmente?

-Los que vivimos de la profesión tratamos de subsistir, yo, con la cancelación de eventos y shows, perdí más del 60% del ingreso que tenía. Me pagan en " Morfi", en la productora, ellos mantienen lo arreglado, pero todo lo demás se cayó y no sabemos cuándo se solucionará.

-¿Por qué falta humor en la TV?

-Programas de humor, salvo ahora la reposición de Diego Capusotto, no hay. Programas estrictamente cómicos han desaparecido y no lo entiendo. Es doloroso. Se suelen hacer participaciones, como la mía en " Morfi", o rondas de chistes en algún programa especial. Creo que con los cambios sociales que hay, como la búsqueda de igualdad, los problemas de discriminación, la gente le apuntó un poco al humor, y ahí me parece que le erraron, porque el humor es humor. Y a veces nace del dolor, no es raro que se muera un pariente y al otro día esté contando un chiste de velorios.

Toti Ciliberto, un capo del humor (Archivo Crónica).

-¿Vos viviste en particular ese conflicto?

-Yo siempre conté chistes de gallegos y jamás tuve problemas con la comunidad española ni gallega, porque siempre los tiré con buena onda y así lo recibieron. Había que despegar un poco, ya se hizo mucho humor de bastardeo y cosificación de la mujer, pero eso fue cambiando, por suerte, y el humor es amplio, se puede hacer chistes con muchas otras cosas y dejar eso atrás. Te podés adaptar. Y la gente tiene que entender que, si nos reímos de todos, también nos reímos de nosotros; también hay que separar el humor de la realidad.

-¿En qué sentido?

-Si me preguntás a mí, Toti persona, voy a decir siempre no al racismo, a la xenofobia y a la discriminación de todo tipo, quiero que cada uno exprese el amor sexualmente de la forma que quiera. Pero el humor edulcora, tranquiliza, siempre que sea con buena onda. Si decís cosas con mala leche, vas a recibir algo malo y va a estar mal.

PING PONG

-LO PRIMERO QUE QUERÉS HACER CUANDO TERMINE LA CUARENTENA.

-Ver a mis seres queridos y encontrarme personalmente con gente que conocí en este tiempo.

-¿COMIDA FAVORITA?

-Difícil elegir, pero un buen costillar o unas pastas, una tortilla babé, una ensalada rusa.

-¿BEBIDA?

-Un buen vino.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Pongo el fuego y hago asado, pero aparte de eso no soy un gran chef.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Ver a mis hijos felices.

-¿DE MAL HUMOR?

-Trato de disolver todo lo que me genere malestar, hay que soltar equipaje.

-SI NO HUBIESES SIDO HUMORISTA, ¿A QUÉ TE DEDICARÍAS?

-Fui profesor de educación física muchos años, creo que seguiría haciéndolo.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-”Cinema paradiso” o “La vida es bella”.

-¿Y SERIE?

-”El mesías”.

-UNA CANCIÓN FAVORITA.

-”Al lado del camino”, de Fito Páez.

-Y UN ARTISTA FAVORITO.

-Me encanta lo que hace Nahuel Penissi.

-UN CONSEJO QUE DARÍAS.

-Hay que laburar mucho por lo que querés, tratar de especializarte todo el tiempo. Al talento o ángel que tengas le tenés que agregar sacrificio.

-¿UN EJEMPLO A SEGUIR?

-Aprendo de Débora, la mamá de mis hijos, aprendo de mis hijos, de mis amigos y de mi familia.

-¿ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE?

-En la fe, yo lo llamo Dios, puede ser el universo, el destino. Pero algo más allá de esto.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-En el mar o montaña, pero con tranquilidad y la gente que quiero.

