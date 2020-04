@BeluCandiaok

Hace unos días, Guido Süller reveló que en el momento que el gobierno nacional decidió decretar la cuarentena obligatoria para frenar el contagio del coronavirus se encontraba en un camping en Zárate y que el propietario cerró el predio como medida de prevención. El mediático hizo catarsis en el mundo digital y se mostró muy preocupado por la situación.

Sin embargo, el ex piloto pudo regresar a su casa ya que personas cercanas a la intendencia de dicha localidad se comunicaron con él y obtuvo el permiso para poder circular hasta su hogar. En parelelo, DiarioShow.com se comunicó con Tomasito y éste no tuvo piedad al sostener que no cree nada de lo que dijo su ex pareja: "Es mentira que estaba solo y no tenía comida, y su historia de náufrago".

Luego, reveló que Guido se encontraba en ese lugar con su nuevo novio: "Estaba ahí con su noviecito Federico desde la primera semana de marzo. Con este chico se ve hace dos años, cuando todavía estaba casado conmigo y yo me la bancaba porque él me decía que eran amigos. Pero cuando le sacaba el celular, veía mensajes entre ellos y, sin embargo, él me lo negaba".

Y apuntó fuerte contra el joven: "Este chico tiene 20 años y Guido 60, le dicen 'El niño Troly' porque es muy promiscuo. Se lo volteó medio mundo. Es un caza famosos. Se acuesta con ellos por plata. Guido siempre me habló mal de él".

"Es obvio que él sube esas historias para hacer una novela y que todos digan 'pobre Guido', pero estaba lo más bien acostándose con un nene", lanzó filoso.

Tomasito, lapidario contra su ex pareja.

Además, el estilista aseguró que Guido mantenía una doble vida durante su matrimonio: "Cuando nosotros planteamos tener una relación abierta no era tener algo paralelo, que es lo que él hizo y me lo negó a muerte. Me lo reconoció recién en febrero".

"Nosotros estamos separados y él puede hacer lo que quiera de su vida, pero todavía no nos divorciamos. Después él habla de respeto y hace dos años que está con este chico, tenía una vida paralela. Encima Federico anda diciendo a todos que es su novio. Guido tiene que esperar que nos separemos legalmente y después si quiere que blanquee su noviazgo, no me gusta enterarme o que la gente me chusmee sobre su vida", expresó sincero.

Por último, le envío un fuerte consejo a su ex: "Se podría dejar de joder, el pibe es chico y él tiene 60, es un viejo verde. Se tiene que buscar alguien de 40 o que se asemeje a su edad. Federico no sirve para nada".