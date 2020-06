@AntoBaldi_

La aparición de Guido Süller junto a Federico Acosta en un camping de Zárate despertó la furia de Tomasito, su ex, quien no solo lo acusó de romper la cuarentena sino también lo tildó de "degenerado, mentiroso y viejo verde".

Tras varios días desaparecido, el nuevo "amigo" del mediático le aseguró a DiarioShow.com que encontró al ex tripulante de cabina en una cabaña del predio donde quedó encerrado al principio del aislamiento social. Según el joven, Guido discutió con Claudia Morelli y por eso se fue de la casa.

Pero Tomasito no tardó en revelar otra versión. "Eso es mentira, Guido no se peleó con Claudia, él inventó esa historia. Cuando dijo que estaba perdido en realidad estaba con ella en su casa. Me lo contó una vecina del country... Él se fue este fin de semana para encontrarse con el chico este", apuntó el estilista en comunicación con DiarioShow.com.

"Guido significó mucho en mi vida pero verlo así tipo viejo verde... me da asco". Tomasito Süller

Además aseguró que el presunto romance entre el mediático y el joven de 20 años "es adrede". "Lo hace para darme bronca a mí, celos y a mí lo único que me da es lástima", remarcó.

Según contó Marcos Loyola, verdadero nombre de Tomasito, Guido comenzó su relación con Federico hace tres años, es decir cuando el joven tenía 17. "Empezaron a salir en el 2017, eran como ahora... que dicen que son 'amigos'. Porque él nunca va a decir que son novios porque queda como un viejo verde", detalló.

"Nosotros estábamos peleados, estábamos separados, pero hablábamos y me decía que se veía con un chico porque no me contaba que tenía sexo", continuó.

Guido Süller con su nueva pareja, Federico.

También reveló que "al chico este le gusta la cámara. Sus papás son pai umbanda, hacen brujería, macumba. Guido estaba como espantado y ahora está con él, es muy contradictorio". Incluso confesó: "También me había contado que era taxi boy".

Así mismo disparó: "A mí me da lástima porque es el ocaso de una persona que yo creía inteligente. No me molesta para nada que rehaga su vida, me gusta, pero tiene que hacerlo que alguien acorde a su edad, no con alguien de 20 años. Él tiene que mirarse al espejo y verse de 60 años".

"Me da lástima verlo así, porque era una persona que apreciaba, significó mucho en mi vida pero verlo así tipo viejo verde... me da asco. Que sea feliz con una persona de su edad no puede ser tan degenerado", lanzó sin piedad.

Tras una relación de 11 años con el hermano de Silvia Süller, el peluquero reconoció: "Cuando leí la noticia, leí palabras de Guido, porque el chico este no sabe ni hablar. Se nota que él lo guionó porque el chico quiere ser famoso. Nadie se puede creer que agarró el botecito".

En plena vigencia del aislamiento social por la pandemia, Tomasito consideró: "Hay algo muy grave porque en Buenos Aires hay cuarentena total y Guido y este chico rompieron la cuarentena. Guido se está cag... de risa, molesta cuando hay gente que no puede abrir su local o salir de la casa. El problema es que sube videos a internet en vez de hacerlo de callado. Él se debe creer que es inimputable".