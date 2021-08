@perez_daro

El domingo 22 de agosto a las 20 debuta en Crónica HD Tomás Méndez, un periodista con mucho para decir y cuestionar, que intenta incomodar a los políticos en busca de la verdad y que le habla a la gente de frente. En charla con DiarioShow.com, Tomás habló de sus expectativas para este arranque de "Duro de callar", su regreso a la TV tras algunos meses de ausencia.

"El golpe fue duro para mí cuando salí del otro canal. Siempre me esperé los golpes porque muchas veces me ha pasado esto en los medios, pero no me lo esperaba así, en el medio del año y con las implicancias políticas que tuvo. Entonces empezamos ahora con con un entusiasmo extra", comienza diciendo Méndez, a quien se podrá ver en la pantalla del canal todos los domingos por la noche.

Por su forma de ejercer el periodismo, y justamente con un nombre de ciclo fuerte, Tomás sabe que aunque lo sigue mucha gente, también puede tener detractores. Sobre como se siente en esa posición, aclara: "Yo tengo convicciones, así que no concibo el periodismo como un negocio. Tengo la convicción de que lo estoy haciendo bien, o lo mejor que puedo por lo menos. Eso me deja muy tranquilo con todo lo que hago. Una vez un tipo me dijo 'no importa lo que digan de vos, lo que importa es si lo que dicen de vos es cierto'. Si lo que dicen de vos no es cierto, vos tenés que tener la convicción y meterle para adelante. Así funciona mi cabeza".

El poder económico y los dirigentes que me odian, deberían saber quien es el responsable de mi vuelta a la TV. Acuérdense de esa cara y de su nombre. Puteadas por favor a @facu_pedrini pic.twitter.com/8BwWgPr5wG — Tomás Méndez (@mendeztomascba) August 21, 2021

Inmediatamente, agrega: "Tengo que agradecerle a Crónica porque si no fuera por el canal 'Duro de callar' no saldría al aire. Porque siempre estamos dependiendo de de que un medio te pueda abrir las puertas".

También está contento porque sabe que Crónica HD es popular porque, tal como lo enuncia su slogan, está "Firme junto al pueblo". "Tengo la sensibilidad de poder reconocer cuáles son los problemas de las mayorías, las cosas que nos están perjudicando a todos. Porque cuando perjudica a la mayoría, indefectiblemente el paisaje social se transforma en una mier... porque son las mayorías, entonces estamos todos en la mier... Hasta que no sea saquemos a esa gente del lugar en el cual como sociedad la depositamos, nadie puede estar tranquilo".

"Crónica ha detectado los tres pilares básicos de lo que le pasa a las clases populares, que son el tema de la vivienda, la Justicia completamente ausente, y el tema del alimento, de la pobreza"

De esta forma, se siente en sincronía con la señal: "Me voy a sentir muy bien porque Crónica tiene el ojo puesto donde está el problema realmente de la mayoría. Los canales de televisión se han vuelto repetidores de la rosca política, y quien no tiene contacto con el político queda fuera de ese sistema".

"Pero Crónica ha detectado los tres pilares básicos de lo que le pasa a las clases populares, que son el tema de la vivienda, la Justicia completamente ausente, y el tema del alimento, de la pobreza. Crónica entiende bien a la gente como la política no ha podido hacer y hace eso de lo que el periodismo se ha alejado", indica.

.

Para terminar, se mete de lleno en la problemática de la "rosca": "Rosca política debería ser una mala palabra, porque su fin no es llegar a acuerdos importantes para la gente, sino para los de adentro. La rosca remite a eso, el cafecito que se toma el político totalmente aislado de la realidad, que lo hace con fines particulares o partidarios, pero nunca con fines sociales. Curiosamente los llamados medios masivos de comunicación, en eso se han vuelto de nicho".

Como análisis final, concluye que Crónica se diferencia del resto: "Acá se me da esa posibilidad de hacer que a la gente le llegue un poco traducido toda esto que pasa en la rosca política, para que podamos entender entre todos qué significa la política en nuestro país".