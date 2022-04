Tomás Dente ha pasado por diferentes formatos y distintos roles dentro de los medios de comunicación. Actualmente encara un desafío que incluye un arduo trabajo en los fines de semana de Canal 9. Para su suerte, se encuentra acompañado por Pia Slapka en lo que aparece como una dupla que encaja de buena manera y así lo muestran en las cuatro horas que se mantienen al aire tanto sábados y domingos en "La Tarde del Nueve". "Había estado en varios de sus programas, me parece que es una gran entrevistadora y una mujer que supo ir por más. Me encanta estar con ella", confiesa sobre el buen trato que mantiene con su compañera.

Enfocado en su etapa como conductor, la aparición de dicho proyecto parece vital para el periodista. Además de haber anunciado su retiro del periodismo de espectáculos, se muestra entusiasmado por el programa que lleva poco más de un mes al aire. "Quiero demostrar que estoy a la altura de las circunstancias. Este programa rompe un poco los esquemas de lo que venía haciendo. Quiero demostrar que tengo esa ductilidad y versatilidad que tiene que tener un conductor", afirma sobre sus pasos a seguir.

.

-Después de haber hecho "Vino para vos", ¿sentís que el rol de entrevistador es el que mejor te queda?

-Siento que al perfil de entrevistador lo pude desarrollar, tuve tiempo de elaborarlo y hacerlo crecer. Me siento identificado porque de por sí soy un tipo que pregunta y escucha mucho, me gusta preguntar y escuchar. Siempre soñé con ser entrevistador, por lo que espero volver con una segunda temporada de "Vino para vos" en breve. Ante todo, un comunicador tiene que saber preguntar y, sobre todo, debe escuchar.

-Estuviste en distintos espacios como periodista, ¿te queda algo por cumplir?

-Me faltan muchas cosas en la vida por cumplir aunque no sé si a nivel profesional. Son cuestiones personales como viajar un poco más y cosas más existenciales y filosóficas que tiene que ver con el tipo de vida que quiero seguir, que me las guardo para mí. Espero que Dios me de mucha vida para cumplir con ese caudal de deseos que tengo.

Tomás Dente conduce un nuevo ciclo en El Nueve.

-Te mostrás muy cercano a la religión en tus redes sociales, ¿siempre lo fuiste?

-Siempre lo fui, creo que lo que pasa ahora es que voy creciendo en mi profesión y la gente me pregunta más seguido sobre mi vida y lo que opino. No hubo un cambio en mi vida porque siempre lo transité a la par de Jesús y de Dios, a pesar de que por momentos me alejé, somos humanos pero siempre creí. Mi vida está sumida a la voluntad de Dios.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Inasible, inabarcable.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy trabajador.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy impuntual.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Los días de lluvia y nublados.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- El calor extremo.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Leer.

Tomás Dente disfruta de su presente en televisión.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Me gusta escribir.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- En las actividades deportivas.

- COMIDA FAVORITA.

- Ensaladas.

- ¿UNA SERIE?

- No miro series.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Sería docente.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Roxette.

- UNA CANCIÓN.

- “Anyone” de Roxette.

El conductor es fanático de Roxette.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El respeto.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Dios.

- ¿UN MIEDO?

- Las arañas.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Con mi familia en un lugar tranquilo.

- UN PLACER CULPOSO.

- Lo dulce.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Me gustaría poder volar.