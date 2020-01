@eristchardy

El viernes pasado había trascendido un fuerte rumor que aseguraba que "Crónicas de la Tarde" tenía fecha de vencimiento. En concreto, se dijo que el ciclo que encabeza Mónica Gutiérrez por la pantalla de El Trece iba a terminar este viernes a raíz del bajo rating que cosecha.

Entre tantas idas y vueltas, DiarioShow.com se comunicó con la periodista para conocer de primera mano por qué se tomó esta decisión y cuál va a ser el futuro del ciclo de noticias policiales y de actualidad. "Yo todo lo que puedo asegurar es que (el ciclo) no termina el viernes como se dijo", sostuvo convencida.

"El programa sigue en el aire. No me puedo hacer cargo de lo que publicaron. No sé qué fuentes consultaron", aseguró categórica al ser interrogada por las versiones que circularon estos días en los medios.

De todos modos, los números de IBOPE hablaron y demostraron que en estos días hubo un incremento considerable en la medición de la audiencia. Este miércoles, el ciclo promedió 5.6 puntos e incluso llegó a tener picos de 6.1 en ciertos momentos.