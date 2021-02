@perez_daro

No hay cuarentena que impida que haya un tema de verano. Y en 2021, a pesar de la pandemia, fueron varios los grupos que decidieron sacar sus canciones, impulsados por el sol y las ganas de veranear.

Entre ellos, los uruguayos de "Toco Para Vos", que durante el 2020 se guardaron, vuelven a explotar con “Se picó”, nuevo single que hicieron en colaboración con "Marka Akme" y El Reja. En charla con DiarioShow.com, Meri Deal y Bautista Mascia hablan de este tiempo de descanso que se tomaron y su esperado regreso.

“El video lo grabamos el 27 de diciembre, un poco tarde para lo que queríamos, nos hubiese gustado que salga antes, para entrar en el verano con el tema, y estábamos superansiosos para que salga. Después de un año de estar parados fue lindo volver a hacer música”, exclama la vocalista.

Su compañero habla yéndose un poco atrás en el tiempo de lo que fue el 2020 para el grupo: “No teníamos en claro cómo íbamos a arrancar el 2020, teníamos un par de shows a principios del año, y pensábamos planificar desde ese momento".

Pero llegó el coronavirus y los músicos fueron de los más afectado: "Se cancelaron todos los shows, nos descolocó. La idea era grabar y ver para dónde íbamos y fue un año inactivo”.

“En ese proceso en el que nadie sabía qué hacer, sin ensayar, cada uno hizo la suya, yo estuve grabando y edité un disco. Digamos que nos concentramos en otras cosas, y no en la banda”, admite el guitarrista.

Tras el parate obligado, Meri describe el valor de “Se picó”: “En temporada, durante el verano, estábamos acostumbrados a estar a full. Siempre hacíamos shows en lugares de veraneo, así que era la combinación perfecta. Pero no tuvimos nada de eso, y sacar una canción era re-importante para nosotros para estar de vuelta en actividad. La gente no sabía qué pasaba con la banda, nos preguntaba si estábamos juntos. Y cuando lanzamos el tema se pusieron re-contentos”.

Con ese espíritu, el músico completa: “A fin de año tuvimos una manija general por hacer algo, había gente del género sacando temas también, el calorcito y varias cumbias que estaban sonando nos despertaron. Así que al tuntún pensamos en sacar un tema, y en diez días lo teníamos listo”.

En la cumbia y más precisamente en la cumbia pop, no suele haber canciones compartidas entre varios artistas, salvo contadas excepciones. Pero este año ocurrió algo particular que Bautista relata: “La colaboración surgió por algo que se viene dando en el género que antes no existía".

"Si bien siempre hubo buena onda, cada uno sacaba sus temas y estaba eso de cuál era mejor, había competencia, que está bueno porque empuja a cada uno a sacar lo mejor que tiene. Pero notamos que había algunas colaboraciones que estaban levantando el género, así que pensamos en hacer lo misma”, continuó.



Así fue como llamaron a Nicolás Blanco, cantante de "Marka Akme", al que le gustó la idea de la fusión y en pocos días ya estaban preparando el nuevo corte. Mascia le mostró las maquetas a El Reja, que es su amigo, para que le diera su opinión y, sin dudarlo, se metió para completar el trío artístico.

Meri rescata: “Hubo una conciencia general de que es mucho más lindo compartir, unirnos para crear y tocar, empujarnos, es cierto lo de que la unión hace la fuerza. La música compartida es mejor”.

Aunque no tienen nada proyectado para el 2021, debido a que todo es difícil de prever, la artista adelanta: “Todavía no planeamos hacer shows, vamos a esperar para ver qué pasa. Pero con la publicación de ‘Se picó’ quedamos muy motivados, que era algo que nos faltaba. Ya estamos hablando de hacer un nuevo tema”.

