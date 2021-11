@sofinabias

Después de tanta emoción y espera de todos los fanáticos, " MasterChef Celebrity 3" finalmente se va a estrenar en la pantalla de Telefe el 8 de noviembre y las cocinas ya se están calentando.

Con Santiago del Moro como el conductor y Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis como los jurados, el reality gastronómico ya es un clásico del prime time argentino y con cada edición producida acumula más seguidores alrededor del mundo.

Tras el éxito de las primeras dos temporadas de la competencia, las cuales terminaron con Claudia Villafañe y Gastón Dalmau como los campeones, la expectativa por la nueva edición crece con reconocidos famosos.

De entre todos los participantes confirmandos, Catherine Fulop, Paula "La Peque" Pareto, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia, Mery del Cerro, Vicky "Juariu" Braier, Denise Dumas, Mica Viciconte, Marcela "La Tigresa Acuña, Gastón Soffritti, Paulo Kablan, José Luis Gioia, "El Negro" Enrique, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton, DiarioShow.com se comunicó con el periodista deportivo Titi Fernández, quien dio detalles de este emocionante momento en su vida.

Tití Fernández se emocionó por su participación en " MasterChef Celebrity 3". (PRENSA TELEFE)

Si bien Tití aseguró que se lleva "bastante bien con la cocina" en un nivel de "cocinero familiar", "Masterchef Celebrity es hablar de palabras mayores, es una universidad de la cocina".

En ese sentido, ante la exigencia de la competencia culinaria, el periodista expresó que sufrió consecuencias del esfuerzo: "Yo no pensé que me iba a embalar de esta manera. Me levanto a las tres o cuatro de la mañana pensando en recetas o me pongo a ver videos. MasterChef Celebrity es una linda locura".

Aunque no se ve llegando a la final, el periodista se mostró muy emocionado por su participación en el reality de Telefe: "Nunca digas nunca. Estamos arrancando recién. Me encantaría pero yo estoy dando una ventaja muy grande a los demás porque soy un señor grande en comparación con la vitalidad y ganas de los demás, es agotador verlos".

"Cuando me propongo algo, sigo con esto hasta el final. Voy a ir al frente a estudiar, a prepararme y voy a hacer todo lo que pueda. Soy el tipo más feliz del mundo. La cantidad de personas que les gustaría estar en mí lugar. Yo soy afortunado de tan solo estar participando", reveló emocionado a este medio.

Tití Fernández va a luchar para salir campeón de " MasterChef Celebrity 3". (PRENSA TELEFE)

Inesperadamente, el participante del ciclo comparó " MasterChef Celebrity 3" con la escuela secundaria: "Son tantas las cosas que hay que repasar: lo salado, lo dulce, los emplatados… Te la pasás mirando emplatados y tenés que recordarlos con sus dibujos, por eso se mezclan todas las materias".

Además, Fernández destacó la importancia de un programa de esta magnitud para la sociedad: "En un país en el que siempre hay malas noticias como robos, secuestros, violaciones, femicidios o políticos malos, ver MasterChef Celebrity es un soplo de aire fresco para todos los habitantes argentinos".

.

Sobre sus compañeros participantes de esta temporada, Tití comenzó aclarando: "Es un grupo de gente linda, unos compañeros tremendos y espectaculares. Hay algunos a los que conocía por mi carrera profesional, ya sea el Negro Enrique o la Peque Pareto, y a otros no".

Sin embargo, el cocinero amateur se llevó grandes sorpresas: "Me encontré a una Luisa Albinoni tremenda. Un personaje espectacular en Joaquín Levinton que me encantaría llevarlo a mi mesita de luz. Charlotte Caniggia es un encanto. Al Pájaro Caniggia lo conozco desde antes que debute en Primera División. A Mariana Nannis la conozco desde antes que se case con Cani. De repente, Charlotte se aparece con masas para compartir con los compañeros. Hay un grupo espectacular, Gastón Soffritti o Mica Viciconte también hermosos. Los 15 son fantásticos".

Tití Fernández junto a La Tigresa Acuña en " MasterChef Celebrity 3".

En cuanto a los temidos jurados de la competencia, Fernández no dudó en lanzar flores: "Son impresionantes. Son tipos que quieren ayudarte y enseñarte. Siempre que pueden te tiran un dato de lo que deberías estar haciendo para mejorar tu plato".

"Donato es un mago de las pizzas, pastas y risottos. Damián es un genio de la pastelería pero sabe cualquier cosa de todo. Germán es un líder de la gastronomía argentina y a nivel mundial, en cualquier momento se puede ganar una estrella Michelín. No se puede ni imaginar estar un rato hablando con ellos sobre cocina y que te den sus tips más secretos. ¿Cómo pueden tener tanta creatividad e ingenio? Me pasó que a ellos se les ocurrió algo que yo tardaría como dos días en hacerlo", cerró sobre los jurados de " MasterChef Celebrity 3".

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en " MasterChef Celebrity 3".

Por S.N.