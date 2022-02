@Antoravinale

Thelma Fardín anunció en 2018 que fue víctima de abuso sexual por parte de Juan Darthés durante una gira de "Patito Feo" en Nicaragua cuando apenas era una menor. Por ese motivo decidió ir a la Justicia contra el actor, quien se erradicó en Brasil, y el proceso inició en 2021.

Pero en las últimas semanas la Justicia falló a favor del artista ya que el tribunal decidió anular el juicio y se deberá comenzar todo desde cero. La decisión se tomó ya que Brasil no tiene jurisdicción para resolver el caso, aunque ya existía la aprobación por parte de los tres ministerios que intervenían tiempo atrás.

Ahora, Fardín inició una nueva estrategia y pasó a tener representación jurídica en Brasil. Carla de Andrade Junqueira es la abogada especialista en derecho internacional y cuestiones de género que representa a la actriz contra Darthes en Brasil.

A través de sus redes sociales, Fardín anunció la noticia y expresó en una imagen en la que se mostró con la letrada: "No más sola en Brasil. Gracias @carlaandradejunqueira mi nueva abogada en Brasil y su estudio". A su vez le agradeció a Anamá Ferreira por ser el "puente" con su abogada.

La palabra de Carla de Andrade Junqueira, la nueva abogada que representa a Thelma Fardín en Brasil

Durante la semana se conoció que el juez federal se consideró incompetente en la causa de Fardín y pasó el caso a la Justicia Estadual. Por ese motivo, la fiscal que conduce en segunda instancia presentó un amparo llamado "embargos declaratorios", un recurso para pedir aclaraciones al juez sobre esta decisión para que explique el motivo de su accionar.

Al respecto y luego de que Thelma anunciara que cuenta con nueva representación en el país vecino, DiarioShow.com se comunicó con Carla de Andrade Junqueira para que brinde detalles sobre el caso. Al respecto advirtió: "No es que el juez va a cambiar la decisión pero sí declarar el motivo de su resolución. Sabemos que el expediente no llegó a la Justicia Estadual pero estamos esperando para que decida si va a anular todo lo que fue hecho hasta ahora o ratificar".

Thelma Fardín pasa a tener representación jurídica en Brasil.

"Si uno toma estrictamente la normativa tendría que ser anulado porque si declaró el juez que es incompetente para la materia debería ser incompetente para todo, no podría haber dado seguimiento al caso. Pero hay precedentes que pasó lo mismo y no se anuló", sostuvo la letrada.

Tras los conflictos d. jurisdicciones que existen en el caso, Junqueira entiende que se trata de un juicio Federal aunque el juez de segunda instancia aceptó el recurso de la defensa de Darthés diciendo que debería ser Estadual.

En caso de que se anule definitivamente el juicio pueden apelar a la Corte Suprema y la causa seguirá en la Justicia Estadual: "Escuchar todos los testigos de vuelta, pericias psicológicas, sería un desperdicio de pruebas públicas. Está todo grabado, la defensa fue escuchada, no deberían por qué anular".

La defensa de Darthés pidió que el caso debe ser Estadual.

Consultada por su encuentro con Thelma, manifestó: "No conocía el tema, tengo historia en defensa de mujeres en especial en violencia de género. Sí conocía a Anamá Ferreira y sabe que soy internacionalista, cuando supo del caso y que Thelma no tenía representación me llamó para ver si la podía ayudar".

"Con Thelma nos juntamos la semana pasada y hablamos de todo. Encima hay un caso muy conocido en Brasil ahora de un jugador de fútbol, Robinho, que violó a una chica en Italia y es parecido al caso de Thelma. Se puede generar un precedente. Es muy importante para nosotras porque nosotras como mujeres de Brasil no queremos que el país sea un jardín donde violadores se escapa", continuó.

En cuanto a su opinión con respecto a los casos de violencia de género en Brasil, cerró: "No creo que se pueda generalizar que la justicia sea machista. Hay jueces que no tienen perspectiva de género y otros son bastante más progresistas, como el juez de primera instancia del caso de Thelma. Pero depende del juicio. Los casos que más se notan son los injustos. Estoy de acuerdo que la imagen internacional de Brasil es de un país que no da importancia a los casos de violencia de género".

