@Rfilighera

"Siempre disfruté con mucho entusiasmo cada etapa de mi vida y no guardo añoranzas ni melancolías por el tiempo pasado. La vida es una caja de sorpresas y estoy encantada por eso; hoy me encuentro mucho más serena, y poder ser una persona útil en todo sentido me llena de alegría. Así que aquí estamos", responde al llamado de DiarioShow.com, siempre con una mirada positiva, la encantadora Teté Coustarot, que celebra hoy sus pujantes 70 abriles. El festejo, claro, será íntimo junto a Carlos, su marido con quien cumple cuarentena y, a su vez, se comunicará vía Zoom con su hermana en Tandil, sus amigos y seres queridos, para realizar un brindis online.

Nacida en General Roca, provincia de Río Negro, Stella Maris Coustarot (tal su verdadero nombre) tuvo su salto de notoriedad al ser ungida como Reina de la Belleza en el Festival de la Manzana, en 1966. Posteriormente, tras su paso por el mundo de la publicidad, se convirtió en una de las modelos más importantes de nuestras pasarelas. Luego, Teté hizo una apuesta muy importante hacia el mundo del periodismo y la animación a través de programas como "Conversando con Teté", "Once Once" y "Siglo Veinte Cambalache", junto a su amigo Fernando Bravo.

Tapa de revista de 1971, donde su belleza ya deslumbraba.

Actualmente, no cesa en su actividad profesional, que sigue realizando desde su domicilio. Participa en "Tuc 200 años de historia", programa que se realiza en Tucumán y en el que Teté lleva a cabo notas con su inigualable sello de entrevistadora; por su parte, en "Con vos 24 horas" (producción de la Confederación Farmacéutica Argentina) conduce una labor donde se resalta el valor social y el aporte de los trabajadores en una actividad que no cesa un minuto en el servicio público.

A su vez, Teté se encuentra a punto de cumplir 11 años con su creación "Qué noche Teté", programa emblemático que anima todos los domingos, a partir de las 21, por Radio 10. Un magazine que genera, probablemente en su mejor etapa profesional, con todo el glamour, el encanto y el conocimiento de siempre.