Augusto Tartúfoli, o más conocido como "Tartu", pasó por diferentes papeles dentro del mundo del periodismo. Identificado en la televisión con ciclos como "AM: Antes del mediodía", "Gran Hermano" o "Intrusos", en 2022 pasó a un perfil deportivo con su incorporación a TyC Sports. "Creo que me convocan porque tengo un valor de entretenimiento y eso lo puedo trasladar a cualquier pantalla, lo que no me transforma en un periodista especializado en algo", se sincera sobre su presente que también incluye apariciones en distintos programas de espectáculos.

A punto de alcanzar los 30 años dentro del periodismo, viste el personaje defensor de Boca, una de sus grandes pasiones en lo personal, ante un panel de personas especializadas en el deporte. "Para ellos también es muy gracioso porque después te preguntan cosas de Susana Giménez y Marcelo Tinelli, eso me resulta entretenido", acota sobre la relación con sus nuevos compañeros, lejanos a la farándula.

- ¿Cómo te sentís con el nuevo rol más cercano a lo deportivo?

Estoy muy contento. El rol es uno, la gente dice que no puede ser que ahora hable de periodismo deportivo pero no creo en esas divisiones pero porque tampoco ya no creo en la profesión de periodista. Uno tiene que ser un entretenedor porque si no hacés algo entretenido, la gente te cambia más allá de tu contenido. Lo que la gente no te perdona en televisión es que la aburras, vos podés tener el mejor contenido pero si lo presentás aburrido, la gente te deja. Somos un gran océano de superficialidad, no le tengo cariño a la profesión, lo hago pero no le tengo cariño.

- ¿Hubo algo que cambió tu visión sobre el periodismo?

A nivel televisión fue en Telefe, "AM" que lo hicimos diez años. Ahí me llamaba la atención que no era un programa de la mañana que te decía las noticias como las demoras en el subte, por ejemplo. Siempre era entretener a la gente, éramos un programa que teníamos un conejo de peluche color naranja (Pepe Pompin). El click lo hice ahí y después lo constatás en la realidad porque la gente en la calle me decía lo mismo, buscaban que no le tiren pálidas.

- ¿Encontrás paralelismos entre los dos mundos?

Yo siempre dije que a los futbolistas hay que tratarlos como celebrities porque es tan importante lo que les pase a ellos que a Juanse. Si chocan, si lo arrestan, si se pelean con su esposa, es igual que como cuando le ocurra a una figura del espectáculo. Todavía no se animan a hablar de que pasó tal cosa entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por ejemplo. Yo creo que son cosas que hacen a la persona porque si él baja su rendimiento puede ser porque se está separando, es una persona.

Tartu en Tyc Sports, su nuevo trabajo.

- Hiciste muchas cosas dentro del periodismo, ¿te falta algo por explorar?

- Creo que falta un lindo programa de música en vivo con anécdotas de nuestros rockstars viejos, algo de eso encontró Jey con "Los Mammones" pero me gustaría ver dos artistas contando sus cosas. Es probable que el menú de música que yo pienso no sea para la mayoría hoy por hoy, aunque hoy me cuesta encontrar contenido. Nadie está contando la época en ningún lado, ni en literatura ni en el cine, la tevé es otro desastre pero ni siquiera L-Gante está contando lo que está pasando.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Simpático.

- ¿UNA VIRTUD?

- Se mentir.

- ¿UN DEFECTO?

- El síndrome del impostor.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Que gane Boca.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Que pierda Boca.

Tartu pasó por distintos roles en la televisión.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Ser bartender.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Fui campeón de Squash.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Contando historias.

- COMIDA FAVORITA.

- Fideos.

- ¿UNA SERIE?

- “Los Vengadores”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Trabajaría en una empresa de demoliciones.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Federico Fellini me interpela.

- UNA CANCIÓN.

- “Cuchillos” de Charly García.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El amor.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi esposa Verónica.

- ¿UN MIEDO?

- La decrepitud.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Playa.

- UN PLACER CULPOSO.

- Nueces con dulce de leche.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Ser invisible.