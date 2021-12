Tamara Gala buscó alejarse de los escándalos de la televisión y las cuestiones mediáticas que incluye el medio. La llegada de “Enredate TV” a la pantalla de Canal C en Córdoba y en Flow para todo el país la muestra en el rol de conductora por primera vez en su carrera. “Era un proyecto que teníamos desde antes de la pandemia”, detalla sobre el ciclo enfocado en las redes sociales que encabeza a la par de Sr. John (Juan Pablo Gauna) los viernes a la medianoche.

Bailarina desde los 4 años, con formación en el Teatro San Martín y en el Colón, se dio el lujo de trabajar con referentes del nivel de Nito Artaza, Antonio Gasalla y Santiago Bal. Sobre el último mencionado, quien también fue su suegro cuando ella era pareja de Federico, recuerda: “Me hizo estudiar neutro porque hablaba con mi tonada cordobesa. La gente en un momento emotivo se reía y yo estaba enojada. Me ayudó a modular”.

Desde que transitó el embarazo de su hijo, Pedro León, se mudó a su Córdoba natal y comenzó a desarrollarse como productora de espectáculos teatrales. Además, disfruta de la crianza del niño, que tiene 5 años y es total prioridad en su vida.

-¿Tuviste que realizar alguna preparación para empezar a conducir?

-Arriba del escenario tengo mucho curriculum, porque estuve con los mejores, tanto bailando como en producción. Me veía menos en la televisión, porque es diferente, lo siento más armado. Conducir es otro mambo, tenés que hablar todo el tiempo bien, tengo mucha tonada cordobesa. Trabajé con mucha gente y todos esos pasos fueron mi preparación. Además, estuve de panelista varios años, nunca estudié periodismo ni nada, pero me sentía capacitada para conducir.

-Teniendo en cuenta tu formación, ¿te costó dar el salto a la tevé hace años?

-Yo tenía una profesión ya hecha en el baile más clásico y me fui a Europa. Cuando volví, me harté y me hice vedette, me re-liberó, yo era muy cuadrada. Después, Carmen Barbieri me vio en un boliche y me contrató, ahí empezó la cosa de la televisión, yo ni miraba los programas. Fue todo un caos desde el principio, incluso antes de salir con Fede Bal. Siempre había algún escándalo en el que estaba sin quererlo.

-¿Te pesaba ser “la novia de” en ese entonces?

-Yo no quería hablar mientras estaba de novia con él, porque quería ser Tamara Gala, no sólo la novia de él. Hasta rechacé trabajos por eso. La televisión siempre me metía en peleas, hasta que empecé a quedar en distintos programas como panelista. Nunca quise estar en la televisión, me siento una mujer de teatro. Todo eso que vengo arrastrando me sirvió para escribir nuevos programas y obras.

-¿Extrañás la exposición?

-Para nada. Me pasó que cuando hice mi primera producción en Córdoba volví a ser mediática después de estar lejos de la televisión tres años. Había surgido una rivalidad con José María Muscari, por lo que tuve que frenarme y volver al perfil bajo. Soy muy mandada. Si algo no me gusta, lo digo de una. Tenés que ser muy medido y eso es mi talón de Aquiles, porque soy muy franca. Me metí en muchos problemas por decir lo que pienso. Me alejé de lo mediático y empecé a hacer música, porque lo que me gusta es el arte.

Tamara Gala encaró distintos proyectos en los últimos años.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Productiva.

- ¿UNA VIRTUD?

- Positivismo.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy calentona.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Mi hijo.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Las mentiras.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Escribir.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Me gusta mucho bordar, soy buena en eso.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Bailando, lo que más amo en el mundo.

- COMIDA FAVORITA.

- Hamburguesa.

- ¿UNA SERIE?

- “Breaking Bad” o “Peaky Blinders”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Sería abogada, por mi carácter, y porque me gustan los fundamentos.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Angelina Jolie.

- UNA CANCIÓN.

- “El Federal” de La Mona Jiménez.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La confianza.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi madre.

- ¿UN MIEDO?

- El fracaso.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Estar con mi familia tranquila tirados en una playa jugando en la arena con mi hijo Pedrito.

- UN PLACER CULPOSO.

- Chocolate.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gusta ir a restaurantes culturales y comer algo excéntrico, tipo Marley.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Leer los pensamientos de las personas