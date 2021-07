@VivianaRomano

Si bien el público masivo la conoció por tener un romance con Matías Alé, marcó agenda cuando cantó "Imagine" de John Lennon y en la traducción utilizó una palabra, diríamos algo forzada; "supón", Tamara Bella admite que "hay cosas que me resbalan, soy como una sartén de teflón".

Pero hay más ya que durante estos tiempos de pandemia, no para de trabajar. En el Canal de la Ciudad conduce con Daniel Campomenosi de 14 a 16 "Hoy nos toca", también "Enredada" a las 19. Volvió al Canal 26 y participa en las dos ediciones de "Bienvenidos a bordo". "Tengo muchas metas a cumplir, estoy feliz. Mi día comienza muy temprano a las 5.45 de la mañana y a pesar de mis obligaciones trato de ser una madre presente con Renata, mi hija de 12 años".

- ¿Repetiste la historia de tu mamá, que te tuvo a los 16?

- Sí, con una pequeña diferencia, Renata nació cuando yo tenía 19. Con el papá tuvimos una relación hermosa y como empezamos de chicos, el amor se fue desgastando y nos separamos en buenos términos. Igual que mis padres, están separados, pero se llevan muy pero muy bien.

Con Renata, su hija, son súper compinches.

- ¿Cuando considerás que diste el paso para ser conocida en el medio?

- Trabajo desde los 12 años, pero tal vez me empezaron a conocer cuando salí con Matías Alé, tuvimos una relación hermosa que duró muy poquito tiempo, nos llevamos espectacular y por otro lado, cuando canté "Supón", estallé. Quise buscar algo lindo en esta pandemia, la palabra se hizo viral, se dieron así las cosas y está todo bien.

- ¿Te dolieron las críticas?

- Para nada, todo lo contrario, me divertí muchísimo con los memes porque no hice nada malo. Al principio fue un shock porque me llamaban de España por una canción que hice desde el sillón en mi casa, después hice otro tema dedicado al personal de la salud, posteriormente me lancé como cantante y grabé otro tema más con Mariano Otero, un gran productor musical.

- ¿Cuánto de cierto hay en el romance que te adjudicaron con Martín Redrado?

- No es cierto. Una amiga estuvo de novia con su hijo, lo conocí a Martín en un cumpleaños, pero no pasó nada. No estoy buscando pareja y si hubiera sido cierto, lo diría porque no tengo nada que ocultar.

- El covid te provocó secuelas olfativas. ¿Te recuperaste?

- Sí, gracias a Dios. Me operé hace veinte días porque se me pegaron los cornetes y no podía respirar, después se transformó en disosmia, es una distorsión del olfato. Por ejemplo, había olor a melón y yo sentía olor a cloaca y viceversa, algo o alguien que tenía mal olor, sentía aroma a fresas. En estos momentos estoy en la etapa de reeducar el olfato con un otorrino.

- ¿Estás vacunada?

-No todavía porque tengo los anticuerpos altos, pero me voy a vacunar cuando me toque.

V.R

Ping Pong

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Soy buena persona

- ¿TU MEJOR VIRTUD?

- La simpatía.

- ¿TU PEOR DEFECTO?

- Soy ambiciosa

-¿QUÉ TE PONE DE MAL HUMOR?

- Las injusticias.

- ¿Y DE BUEN HUMOR?

- La música y mi hija.

-ALGÚN PASATIEMPO.

- Tocar el piano.

-¿UN TALENTO OCULTO?

- Cantar.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- En ser auténtica

- TU COMIDA FAVORITA

- El asado.

-UNA SERIE.

- "Revenge"

- SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ SERÍAS O HARÍAS?

- Psicóloga, pero soy ortodoncista, de modo que ejercería eso

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Salvador Dalí.

- ¿UNA CANCIÓN?

- "Filtro solar", de Pedro Bial.

- ¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

- Visitar a mi familia en Brasil

- ¿UN MIEDO?

- La muerte.

.

- ALGUIEN EN QUE CONFÍES CIEGAMENTE

- Mi hija.

- UN PLACER CULPOSO

- Comer harinas y chocolates

- ¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

- La fidelidad

- UN GUSTO EXÓTICO

- Maracuyá con azúcar