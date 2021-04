@marceloperaltam

Sr. Flavio recuerda que en sus seis libros anteriores, compartió cuentos de terror, misterio y horror, pero ahora "Me corrí un poco y es un libro de pareceres. Textos. Nunca le quise poner 'ensayos' porque me parecía que no era un nombre. Es un trabajo de indagación en mí mismo. Sin ánimos tampoco de hacer una autobiografía, porque si bien tiene tintes autobiográficos, lo que quería era hablar sobre diferentes tópicos que me interesan y comentarlos no persiguiendo verdades, afirmaciones o convicciones, sino hablar sobre qué es lo que a mí me causan. Mi impresión de eso. Que puede ser acertada o desacertada, no me interesa y me gusta que vaya por ahí. Como dice Nietzsche '¿Quién dice la verdad?' La verdad es una cosa que está inamovible, y capaz nadie la conoce. Muchos se acercan o avistaron una verdad, o simplemente ostentan mediante una afirmación que hay algo que parece la verdad pero no es la verdad. Yo me libero de eso, son pareceres con aciertos-desaciertos, virtudes y contradicciones, empleando todas esas herramientas y saboreándolas".

Sobre la edición del libro recordó que trabajó en dupla con Daniel Flores, el director de la revista Rolling Stone argentina. Ante la consulta de DiarioShow.com por los temas y capítulos, comentó: "Eso iba saliendo, iba hablando. Los capítulos en realidad el orden va por tópico. Y un día me levanté con ganas de hablar de una cosa, otro día con ganas de hablar de otra. O una semana hablé de una cosa y continué cuando ya consideré que estaba concluido, a veces he reabierto capítulos, pero en el orden, Dani me ayudó mucho, él alteró el orden en el sentido del orden, justamente. Alteró ese desorden que yo tenía, que iba hablando de diferentes cosas y había intercalado algunos cuentos en el libro, y me pidió con todo respeto 'saquémoslos, pueden aparecer en tu próximo libro, no mezclemos'. Dije 'bueno, está bien, si me dejo producir, me dejo producir'. Es como los músicos, cuando yo producía una banda les decía algo y me decían 'no, pero esto…', entonces para qué me llamas flaco. Es un consenso pero también hay que dejarse aconsejar".

Respecto del abordaje del libro insistió: "Me niego a decir que es una autobiografía. Cuando hablo de mí es una excusa. Por ejemplo si hablo de algo de mi infancia es una excusa para hablar de lo que significó y significa Mar del Plata para mí. Me niego y es más; jamás haría hoy por hoy una autobiografía. Obviamente personalizo un montón de cosas y recaigo en elementos que pueden parecer autobiográficos".

Extraña subirse a un escenario a tocar. (Foto: Pablo Franco)

Sr. Flavio menciona varias veces el surf y el skate como estilo de vida: "Era abordar esos temas haciendo hincapié no en lo deportivo, sino en lo mágico. Soy un pésimo surfista que empezó de grande y peor skateboarder, pero me doy cuenta que esto es mágico y que muchos chicos se dieron cuenta antes que yo y que lo han hecho toda la vida. Y que realmente embellecen la vida rutinaria del mundo. De eso trato de hablar, trascendiendo lo que es el deporte. Vehículos mixtos, como dice un gran amigo mío".

Es inevitable mencionar la música y cómo vive el hecho de no poder tocar en vivo. "Extraño mucho tocar en vivo, yo fuera de Los Fabulosos Cadillacs soy un tipo absolutamente de escenarios chicos y me encanta, te diría que es lo que más me gusta hoy en día y lo siento muy dañado y me duele que mucha gente que trabaja como sonidistas y salas pequeñas, están cercenadas por esta situación reinante. Hay que cuidarse pero la verdad que extraño mucho tocar. Sobre todo con mis hijos. Ir al bar de Mar del Plata donde solemos presentarlos es algo que anhelo", concluyó.

