Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada, es un verdadero polirrubro andante, con talentos que van desde la carpintería hasta la comedia, la música, la magia y la actuación. Emocionado por el estreno de “Serendipia”, su segundo especial de comedia original para Netflix, que se verá desde el 27 de mayo, habló con DiarioShow.com sobre su actualidad y la exposición de su carrera.

-¿”Serendipia” es tu show más personal?

-Es una obra especial desde las entrañas, del corazón y de las tripas. Tiene esta cosa que pasa del stand up a la magia y de ahí a romper la cuarta pared y la música. Lo hicimos sin público durante la cuarentena, y me da un poco de miedo qué sienta la gente al ver un teatro vacío. Defendí esa idea porque cuando se vea dentro de diez años va a marcar una foto de lo que pasó. De este momento no nos vamos a olvidar más.

-Durante la cuarentena estuviste activo en YouTube y la plataforma Twich...

-Eso me acercó mucho con el público. Estar hablando con la gente que me sigue o está pendiente de las cosas que hago. En YouTube hago tutoriales de carpintería, algo que nació en esta época y fue un desafío. Estar hablando en tiempo real con la gente está re-bueno, termino de hacer las transmisiones en vivo explotado de amor por la buena onda.

-¿Tu familia está más mediática?

-No muestro un reality de mi vida, nunca lo haré. Sólo muestro lo que quiero mostrar. No es el reality de las Kardashian, mis viejos, mi hermano, mi hija, todos son correctos y se copan, pero insisto con que no me gusta tener todo el día las cámaras encendidas. Por ejemplo, cuando hago un video con mi hija, Bianca, sabemos cuáles son las reglas del juego, no voy a mostrar nada que ella no quiera.

-Tenés muchos fans, pero vos no sos fanático de nada. ¿Cómo se lidia con eso?

-Lo agradezco mucho, pero no me hago cargo. Pienso ‘qué bueno que le pasa esto’, pero ojalá no lo padezca. Antes veía a alguien que admiraba y pensaba ‘este tipo debe ser re-buena gente en la vida’ y por ahí era un capo con las cartas pero un sorete en la vida. Nunca idealicé a nadie porque todos somos humanos con miserias. Al espectador le agradezco lo que le pasa cuando me ve, lo abrazo, y lo despido. Hay alguien que se tatuó mi cara en el brazo ¡y no sé qué hacer con eso!

Su hija Bianca aparece en muchos de sus videos.

-¿Cuántos talentos tenés?

-Hago todo lo que tengo ganas de hacer, esa es la premisa. No me pongo el título ‘voy a hacer lo que quiera’, porque no es posible. Tengo ganas de hacer un montón de cosas y las voy a probar. Me defino como payaso y no como artista, porque me parece un poco soberbio decir que soy artista. El único que puede decir que soy artista es el que me está mirando. Porque la definición de artista es alguien que genera cosas en el otro, y yo no sé lo que genero.

-Siendo un comediante popular, ¿fue difícil comenzar en la música?

-Sé que es un camino más lento, y ya llevo muchos años de comediante. La música es una parte nueva, pero no puedo no hacerlo. No quiero que quede una parte dentro de mí algo diciendo “¿por qué no lo hice?”. Y además, no soy hipócrita, sé que cuando tengo mucha gente mirándome, tengo una ventana para mostrar todo lo que tengo.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Como un payaso feliz.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy buena gente.

-¿UN DEFECTO?

-Soy muy, pero muy ansioso.

-TU OBJETO FAVORITO.

-Un montonazo tengo. Si tengo que elegir uno, es un monito de porcelana, que me crié mirándolo, y un día me lo robé de la casa de mis papás porque lo quería tener conmigo.

-¿UN PASATIEMPO?

-Era la carpintería hasta que se transformó en programa, pero se podría decir que lo sigue siendo, hacer cosas con madera y las manos en general me gusta. También hacer longboard.

-¿CANCIÓN FAVORITA?

-”Isn’t she lovely?”, de Stevie Wonder.

-UN REFERENTE.

-René Lavand y el Alfredo Casero de los 90, en la época de “Cha cha chá”.

-COMIDA FAVORITA.

-La paella.

-¿Y BEBIDA?

-El vino.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

-La tortilla, hago una que no se puede creer.

-UN MIEDO.

-A la muerte.

-UNA FORTALEZA.

-Los afectos, los vínculos.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Una conversación con la gente que quiero mucho. Mi hija, mi novia, mi familia.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Que los autos no dejen cruzar a los peatones.

-¿LO PRIMORDIAL EN TU PAREJA?

-La escucha y la no careta, en Fer, sobre todo.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”Desde el jardín”, de Hal Ashby, y “El milagro de P. Tinto”, de Javier Fesser.

-¿Y SERIE?

-”Stranger Things”, por lo que significó con mi hija, con cada capítulo que veíamos.

-UN CONSEJO.

-Las ideas no sirven para una mier... si no las hacés.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-El cigarrillo. Me da mucha culpa, pero me gusta. Lo dejé muchos años y volví. Es una pitada y listo.