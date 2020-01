@Rfilighera

En ocasión del rodaje del filme "Gitano", del realizador Emilio Vieyra, sobre guion de Valverde Calvo, Solita Silveyra, narró a DiarioShow.com una anécdota especial, simpática y particularmente dolorosa que, por su características, felizmente, no pasó a mayores. Cabe recordar que la citada producción, llevada a cabo en 1971, tuvo como protagonista excluyente a Sandro, probablemente en el momento de mayor explosión de popularidad de la figura.

La propia Solita lo confesó a este medio de la siguiente manera: "Fijate que, como consecuencia de ese episodio que les voy a contar, me generó una cicatriz que se incorporó a mi piel y que la porto a modo de tatuaje testimonial de época hasta el día de hoy. Estábamos filmado 'Gitano' en los estudios de la firma Lumiton, empresa icónica de la época de oro del cine argentino. Detrás de uno de los estudios se encontraba un bar-restaurante en el que había visualizado a Roberto charlando muy animadamente con una señora mayor para él, un poco más joven de la edad que tengo actualmente. La cosa iba tomando, a medida que pasaban los minutos, mayor intensidad en clima, y Roberto, fiel a su estilo, se encontraba en una posición altamente seductora".

"Y se me ocurrió, en ese momento, espiarlo y me aboqué, en consecuencia, a ese cometido. Entonces, me iba arrastrando, como gateando, para poder ver una imagen más totalizadora de esa secuencia. En determinado momento, Roberto se mueve del lugar y ahí se me vino el mundo abajo, porque pensé que, si me llegaba a descubrir, me mataba y hago, en consecuencia, una acción muy rápida y me clave una especie de viga chiquita que no advertí y estaba salida de la pared. Un dolor impresionante; me dieron 7 puntos y me aplicaron la antitetánica".

En relación con las bondades humanas del querido ídolo, Solita expuso que "fue una persona extraordinaria, muy trabajador, humilde, un buen compañero. Además, haber besado esos labios no me lo quita nadie" (risas).